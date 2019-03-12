2019-03-12T14:12:04+03:00
Экономика

Самым богатым жителем Лондона стал россиянин Фридман

На первой строчке рейтинга он сменил другого выходца из нашей страны
Екатерина СВИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Михаил Фридман.Михаил Фридман.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Журнал Forbes назвал российского предпринимателя, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона. Его состояние оценивается в $15 млрд. Всего в столице Великобритании постоянно живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием 226 млрд долларов.

Фридман впервые удостоился звания самого богатого лондонца. Ранее в рейтинге нескольких лет подряд лидировал другой выходец из СССР Леонард Блаватник, владелец Access Industries. Однако теперь Блаватник поменял место жительства и переехал в Нью-Йорк.

Михаил Фридман является налоговым резидентом Великобритании, но также имеет гражданство Израиля. В британской столице миллиардер проживает в старинном особняке Athlone House купленном за 65 млн фунтов у бизнесмена из Кувейта.

Лондон занял пятое место среди мегаполисов мира по числу миллиардеров. В на третьей строчке рейтинга по этому показателю находится Москва, где живет 71 долларовый миллиардер. Самый богатый москвич (и самый богатый россиянин) - Леонид Михельсон ($24 млрд).

Главным пристанищем миллиардеров является Нью-Йорк, где сейчас живут 84 миллиардера с совокупным состоянием $469 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Госдуме поддержали снижение тарифов ЖКХ и предложили убрать повышающие коэффициенты при отсутствии счетчиков
Галина Хованская дала комментарии радио «Комсомольская правда» по поводу заявления главы Федеральной антимонопольной службы о двукратно завышенных ценах на услуги ЖКХ
Наши коммунальные платежи превращаются в яхты для «эффективных менеджеров»? Расследование "КП"
Власти Ульяновской области пошли на эксперимент - официально запретили энергетикам повышать тарифы. Но рады этому не все. В истории разбирался наш спецкор Алексей Овчинников
Новости 24