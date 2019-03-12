Самым богатым жителем Лондона стал россиянин Фридман

Журнал Forbes назвал российского предпринимателя, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана самым богатым жителем Лондона. Его состояние оценивается в $15 млрд. Всего в столице Великобритании постоянно живут 55 миллиардеров с совокупным состоянием 226 млрд долларов.

Фридман впервые удостоился звания самого богатого лондонца. Ранее в рейтинге нескольких лет подряд лидировал другой выходец из СССР Леонард Блаватник, владелец Access Industries. Однако теперь Блаватник поменял место жительства и переехал в Нью-Йорк.

Михаил Фридман является налоговым резидентом Великобритании, но также имеет гражданство Израиля. В британской столице миллиардер проживает в старинном особняке Athlone House купленном за 65 млн фунтов у бизнесмена из Кувейта.

Лондон занял пятое место среди мегаполисов мира по числу миллиардеров. В на третьей строчке рейтинга по этому показателю находится Москва, где живет 71 долларовый миллиардер. Самый богатый москвич (и самый богатый россиянин) - Леонид Михельсон ($24 млрд).

Главным пристанищем миллиардеров является Нью-Йорк, где сейчас живут 84 миллиардера с совокупным состоянием $469 млрд.