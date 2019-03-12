2019-03-12T14:49:19+03:00
Общество

Опрос "КП": Что нам мешает собирать мусор раздельно?

Голосуйте и оставляйте комментарии!
kp.ru
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Раздельный сбор мусора - дело добровольноеРаздельный сбор мусора - дело добровольноеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вероятно, многие из вас заметили: возле обычных мусорных контейнеров стали появляться специальные ёмкости и клетки для сбора пластика, алюминия, стекла и бумаги. Все эти материалы можно перерабатывать. Для кого-то это даже стало бизнесом. А вот для обычных потребителей не всегда очевиден смысл такого раздельного сбора. В ближайшее время мы подробно выясним и расскажем вам, как устроена система переработки вторсырья в развитых странах, что происходит в России, кому и зачем это нужно.

А пока предлагаем пройти короткий опрос: как лично вы относитесь к идее раздельного сбора мусора?

ИСТОЧНИК KP.RU

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