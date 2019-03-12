2019-03-12T15:02:26+03:00
Общество

Родители десятимесячной малышки: "Приехали в Москву на операцию, а вместо лечения в легкие дочки занесли кишечную палочку!"

Пять месяцев девочка находится в реанимации и лучше ей пока не становится
Анастасия ВАРДАНЯН
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Всего в жизни маленькой Киры было уже восемь операций.Всего в жизни маленькой Киры было уже восемь операций.
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В том, что случилось с дочкой, родители десятимесячной Киры Колотушкиной из Вологды винят врачей столичной клиники имени Бакулева. Вот уже больше четырех месяцев малышка находится в реанимации и состояние девочки с каждым днем все хуже. Врачи только руками разводят, мол делают все возможное. При этом объяснить, как в легких малышки появилась кишечная палочка они не берутся. Родители уверены, инфекцию дочке занесли во время первой операции. А всего в жизни крохи их было уже восемь (!).

Диагноз "врожденный порок сердца" Кире поставили сразу после рождения. Вологодские врачи успокоили маму и папу: "дифферент незначительный и дело это поправимое".

- Дочка развивалась, как обычный ребенок. Быстро набирала вес и никаких тревог ее здоровье не вызывало. Но мы решили, что надо контролировать ситуацию и когда Кире было четыре месяца, сделали УЗИ . Порок сердца оно подтвердило. Но кардиологи сказали, что болезнь может пройти сама, примерно к полутора годам, - рассказала мама девочки Татьяна.

Результаты анализов Киры вологодские медики направили в столицу. В ноябре прошлого года, когда малышке было семь месяцев, пришел вызов из ФГБУ НМИЦ ССХ имени Бакулева .

- Минздрав выделил квоту, но так как дочка хорошо себя чувствовала, мы решили, что это будет просто обследование. Мы не стали отказываться и поехали в Москву. Примерно через три дня, когда были готовы анализы нам заявили , что нужно делать плановую операцию , - рассказал "КП" папа Киры Вадим Колотушкин. - Врачи сказали, что у дочки отдышка, правда мы ни разу это не видели с женой. Но решили, что медикам, лучше знать.

Операцию по устранению порока сердца малышке сделали 15 ноября. Такие хирургические вмешательства считаются несложными и обычно уже на девятый день детей выписывают. Но в случае с Кирой все пошло не по плану. Уже на второй день у малышки воспалился шов.

- Вторая операция была связана с промывкой шва. После нее в документах появилась информация о том, что в легких дочки присутствует бактерия кишечной палочки. Как она туда попала, нам остается только догадываться. Мы уверены, что занесли ее во время первой операции. Дочке становилось все хуже после этого ей сделали еще шесть операций, - рассказала Татьяна.

До сих пор девочка находится в реанимации. Родители настаивают на переводе дочки в другой многопрофильный медицинский центр, но пока безрезультатно.

- Нам нужны хорошие реаниматологи. У дочки вдобавок начались проблемы с почками. А тут нам даже УЗИ сделать вовремя не могут, - пожаловался Вадим.

Родители Киры уже обратились с заявлениями в прокуратуру и следственный комитет. Однако пока ответы правоохранительных органов так и не получили.

- Мы привезли сюда активную развивающуюся как обычный ребенок девочку. А сейчас на нее больно смотреть. Мы хотим знать , кто в этом виноват,- возмутилась мама девочки.

Руководство клиники ситуацию никак не комментирует.

- Формулировка врачебная ошибка как таковая в уголовном кодексе России отсутствует. Но есть статьи, связанные с причинением вреда здоровью. К сожалению, чаще всего правоохранительные органы занимаются расследованием только после смерти пациентов. Такова общая практика. Но родственники вправе подать гражданский иск в суд и потребовать компенсацию морального и материального вреда, - пояснил "КП" адвокат Андрей Якушин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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