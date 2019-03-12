Надбавки для малоимущих пенсионеров коснутся почти 5 миллионов человек

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о дополнительной индексации пенсий. Это поручение дал президент в послании Федеральному собранию. В ближайшее время пенсии по всей стране станут выше прожиточного минимума. Прибавки получат примерно 5 миллионов человек. На эти цели потратят дополнительно 20 млрд рублей.

Напомним, с января пенсии у всех неработающих пенсионеров должны были вырасти на 7,05%. Но у кого-то прибавка оказалась меньше, либо ее вообще не было. Глава государства посчитал такую систему неправильной и попросил внести изменения. Теперь индексацию будут проводить уже после того, как пенсия сравняется с прожиточным минимумом (см. "Только цифры").

Кроме того, власти пообещали сделать перерасчет. То есть выплатить людям те деньги, что им недоплатили за первые месяцы 2019 года.

- Перерасчет сумм завершим к 1 июля этого года, – пояснил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Принять законопроект в Госдуме планируют до апреля. Противников среди федеральных депутатов не нашлось. А вот их коллега из Волгоградской областной думы Гасан Набиев на днях сказал, то малоимущие пенсионеры сами сделали себя такими. Мол, надо было больше работать.

- Восемь тысяч рублей получают тунеядцы и алкаши. А у тех, кто работал, пенсия нормальная - 20 - 25 тысяч и более, - заявил он.

- Нельзя так отзываться о наших гражданах, - отчитал Набиева спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Речь идет о людях, которые либо были инвалидами детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где зарплата была очень маленькая - это уборщицы, санитарки.

Кстати, Гасанов за свое высказывание уже извинился. В отличие от других коллег-хамов его с поста не сняли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Простой пример. Пенсионер живет в Воронеже. Его пенсия - 8000 рублей. А прожиточный минимум в регионе - 8750 рублей. По закону государство и так добавляло ему недостающие 750 рублей. В январе произошло следующее. Пенсию увеличили на 564 рубля (на те самые 7%) - до 8564 рублей. Но на доходах пенсионера это никак не отразилось. Он как получал прожиточный минимум (8750 руб.), так и получает. Просто государство стало меньше добавлять. После того как закон о надбавках вступит в силу, все изменится. Пенсионер станет получать в месяц не 8750 рублей, а на 564 рубля больше - 9314 рублей.