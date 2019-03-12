Жители малых городов могут обратиться к власти онлайн

После зимы на дорогах образуется всё больше и больше ям. Некоторые такие огромные, что их никак не объехать и не пройти. При этом прожить такая яма может несколько месяцев – городские службы подчас не замечают проблем, которые у них под носом. Оперативно сообщить о ямах, мусоре, сосульках, перебоях водоснабжения, шуме и других проблемах можно с помощью платформы iGrajdanin.ru.

Удобство платформы iGrajdanin.ru не только в том, что можно отправить жалобу или предложение по улучшению онлайн, но и отследить, каким образом решается проблема. Конечно, для многих столичных жителей такой ресурс не в новинку, но для большинства россиян – это прорыв. Зарегистрироваться и оставить заявку может любой житель нашей страны. Платформа iGrajdanin.ru не привязана ни к какому населенному пункту или региону. Однако история этого удобного портала началась в Московской области. Платформа была создана в 2012 году группой активных жителей Коломны. Они распределили между собой обязанности и стали одной единой командой. Сейчас управлением и маркетингом занимается Андрей Давидович. За интерфейс отвечает Антон Смирнов. В руках Дениса Корбакова техническая составляющая, а коммуникации были отданы в руки Ирины Пеньковой.

Платформа была создана в 2012 году группой активных жителей Коломны

Возможности, которые предлагал iGrajdanin.ru, были настолько востребованы, что проект очень быстро стал набирать обороты. О нём узнали не только жители родной для разработчиков Коломны, но и других городов Подмосковья. Да что там Подмосковья, за считанные месяцы iGrajdanin.ru завоевал любовь удалённых от Центральной России регионов. Стало понятно, что необходимо дальнейшее развитие платформы. В 2017 году благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества началось активное продвижение платформы iGrajdanin.ru в малых городах России. В 2018-м коломенские активисты снова получили поддержку Фонда президентских грантов, благодаря которой развивают пул своих инструментов, направленных на более активное вовлечение жителей в процессы взаимодействия с органами власти и участие в принятии решений, затрагивающих развитие территорий их проживания.

Оперативно сообщить о ямах, мусоре, сосульках, перебоях водоснабжения, шуме и других проблемах можно с помощью платформы iGrajdanin.ru.

– iGrajdanin.ru начался с банальной истории о том, как мы хотели что-то изменить вокруг себя. Мы писали письма, но они часто не находили своих адресатов. Тогда вышел закон, который обязывал муниципалитеты в установленные законом сроки отвечать на жалобы граждан. Мы попробовали это сделать в ручном порядке, и у нас получилось. Почему бы не автоматизировать этот процесс? Так и родился iGrajdanin.ru, – рассказывает Андрей Давидович. – Самое важное в работе iGrajdanin.ru – это конверсия. 100% конверсии решения проблем мы, конечно, не добьемся, потому что нам приходится обслуживать разные слои населения, и каждый человек по-своему формулирует свою проблему. Тем не менее, 70% конверсии мы добились. И теперь ставим более глобальные цели.

Платформа уже интегрирована с Единой информационной системой «Добровольцы России». В результате все добровольцы, зарегистрированные в ЕИС «Добровольцы России», могут в удобном для себя формате сообщать органам власти о проблемах, с которыми они сталкиваются в процессе своей добровольческой деятельности.

Андрей Давидович: «iGrajdanin.ru начался с банальной истории о том, как мы хотели что-то изменить вокруг себя».

Сейчас в планах у создателей iGrajdanin.ru создать ресурс, посвященный практикам инициативного бюджетирования, реализуемым в различных регионах России. На этом ресурсе любой гражданин сможет разместить свою идею или концепцию проекта, чтобы получить его поддержку от других пользователей, и выдвинуть свой проект потом на конкурс в рамках реализации программ инициативного бюджетирования в своем регионе или населенном пункте.

На базе портала у активных граждан появится возможность собирать единомышленников. Они смогут размещать свои инициативы, публиковать информацию и сроки о своих проектах. С января 2019 года запущена информационная система «Общественные инспекторы России». Инспектором может стать любой желающий, в дальнейшем найдя применение своим силам и знаниям в общественной палате или общественных советах. Наконец, iGrajdanin.ru расширит аналитические инструменты. Уже сейчас на платформе анализируются полученные данные и предоставляется статистика по конкретным регионам или населённым пунктам.

– Больше всего в работе привлекает то, что ты видишь результат, – признаётся Андрей Давидович. – Если этот результат ещё и видимый, то есть меняет что-то вокруг тебя и это положительно оценивается людьми, то это заводит и даёт силы на новые действия.