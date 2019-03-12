2019-03-12T18:08:52+03:00
Происшествия

Родители скрыли от врачей ВИЧ-инфекцию дочери: в Москве умерла 12-летняя девочка

Не зная о страшном диагнозе, медики не смогли назначить ребенку адекватное лечение
Ольга ЛИБГАРДТKP.RU
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Сначала девочку лечили дома, а когда ей стало совсем плохо, родители отвезли ее в Морозовскую больницуСначала девочку лечили дома, а когда ей стало совсем плохо, родители отвезли ее в Морозовскую больницуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве в Морозовской больнице умерла 12-летняя девочка. У ребенка были проблемы с почками, но врачи не знали о том, что школьница ВИЧ-инфицирована. Родители скрывали страшный диагноз не только от врачей, но и от собственной дочери.

Диагноз ВИЧ был поставлен Инне (имя изменено по этическим причинам) при рождении в 2006 году. Тот же диагноз и у ее родителей. Но семья не распространялась о своeм заболевании. Дочке родители тоже не стали сообщать.

В конце февраля девочке стало плохо в школе - у нее резко поднялась температура. Учителя собирались вызвать скорую, однако отец запретил им отправлять ее в больницу и лично забрал домой, сообщает проект Baza.

Сначала девочку лечили дома, а когда ей стало совсем плохо, родители отвезли ее в Морозовскую больницу. Вечером 9 марта Инна умерла.

После того как администрация Морозовской больницы сделала запрос в московский центр по контролю за СПИДом, им открылась страшная правда. Все это время Иру лечили не от того.

Дело в том, что ВИЧ-инфецированные постоянно принимают препараты, которые могут быть не совместимы с другими лекарствами. Возможно, это и произошло в случае с Инной. Несовместимость препаратов могла усугубить и без того тяжелое состояние ребенка.

Меж тем, родители ВИЧ-положительной девочки уверяют, что в больнице должны были знать о ее состоянии. Девочку клали в эту больницу год назад и тогда врачам сообщили ее настоящий диагноз. Родители были уверены, что в картах все должно сохраниться и поэтому не стали говорить еще раз врачам о диагнозе.

Однако медики завели новую карту. А про старую почему-то не вспомнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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