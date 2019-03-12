В Бурятии откроется уникальный музей российского буддизма

В 36 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ находится жемчужина буддийской культуры России – дацан «Хамбын Хурээ». Он был создан в 1945 году и до сих пор является крупнейшим и самым значимым буддийским монастырским комплексом нашей страны. В его стенах сейчас идёт активная работа по сбору и сохранению исторических и буддийских памятников, в результате которой будет открыт музей Иволгинского дацана.

Примерно 300 лет назад на территории современной России начал развиваться буддизм. За это время его приверженцы привнесли в многонациональную культуру нашей страны огромное количество новшеств. Это и необычная музыка с обилием духовых и ударных, и яркие праздники с цветными изображениями богов, и популярные практики медитации. Всё – неотъемлемая часть российской культуры, а также связующее звено между нашей страной и её восточными соседями. Для сохранения духовных традиций, а также исторических и буддийских памятников в конце 2018-го в Бурятии при поддержке Фонда президентских грантов был запущен проект «Сохранение исторического памятника Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» как объединяющего фактора традиционного и современного российского буддизма через создание музея Иволгинского дацана».

В планах - восстановить музей Иволгинского дацана и дополнить его коллекцию Фото предоставлено Иволгинским дацаном Буддийской традиционной Сангхи России.

Дацан был создан бурятскими ламами сразу после Великой Отечественной войны. Пройдя через военные лишения и тюремное преследование, они сохранили монашескую общину, объединив её вокруг Иволгинского дацана. Он стал первым буддистским храмом в СССР после многолетнего запрета. Сейчас здесь резиденция главы буддистов России Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Кроме религиозных сооружений здесь построены университет, библиотека, художественная мастерская, галерея искусств, информационный центр, гостиница. Здесь же с 1995 года располагался музей, здание которого в итоге пришло в негодность. Более двух лет его экспонаты хранятся в комнатах Буддийского университета без надлежащего внимания со стороны посетителей комплекса.

– Сегодня «Хамбын Хурээ» – историческое место, где пересекаются традиционный и современный буддизм. Именно сюда стекаются редкие архивные документы из истории буддизма, в том числе фотографии советского периода – одного из самых сложных для местного сообщества. В дацане хранятся памятники буддийской культуры и подношения ламам от делегатов со всего мира: Индии, Монголии, Таиланда, Лаоса. Столько ценностей не хранит ни один музей России, – подчёркивают сотрудники местной религиозной организации буддистов.

В их планах восстановить музей Иволгинского дацана и дополнить его коллекцию: оцифровать редкие документы и фотографии, а также отобрать, изучить и описать старинные предметы буддийской культуры.

– Мы ждём от проекта больших открытий, так как будут исследоваться все исторические книги. К ним составят аннотации, а самые интересные тексты будут переведены на бурятский и русский языки, – рассказывают создатели проекта.

В дацане хранятся памятники буддийской культуры и подношения ламам от делегатов со всего мира Фото предоставлено Иволгинским дацаном Буддийской традиционной Сангхи России.

Для этого в село Верхняя Иволга, где и находится комплекс, привлекаются лучшие российские эксперты по буддизму. Они будут заниматься не только подготовкой экспозиции, но и просветительской работой – проведут круглый стол «Изучение роли и значения памятников Иволгинского дацана в контексте развития культуры Российской Федерации». Вся информация будет опубликована сайтах Буддийской традиционной Сангхи России и Национального музея Республики Бурятия, а за ходом работ можно следить на сайте Иволгинского дацана, а также в группе дацана в Фейсбуке. Открытие музея запланировано на сентябрь 2019 года.