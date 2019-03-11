«Школа социальных технологий» научит некоммерческие организации Дальнего Востока нетрадиционно подходить к реализации проектов

В Дальневосточном федеральном округе при поддержке Фонда президентских грантов начала действовать «Школа социальных технологий». В ней примут участие сотрудники некоммерческих организаций 11 регионов. Планируется серьёзно поднять компетенции третьего сектора в округе. Подробнее в интервью проекту «Открытые НКО» рассказала директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие», руководитель проекта «Школа социальных технологий» Светлана Баженова.

– Как появился проект «Школа социальных технологий»?

– Эта программа стала логическим продолжением нашего проекта 2018 года, который тоже поддержал Фонд президентских грантов. Мы расширили границы и добавили несколько направлений.

– Географически расширили?

– Да. В предыдущем проекте мы работали в четырёх регионах: Приморском, Хабаровском, Камчатском краях и Амурской области. В 2019-м охватили всю оставшуюся территорию Дальнего Востока. Планировали девять регионов, но пока Фонд президентских грантов рассматривал нашу заявку, Президент России присоединил к нашему округу ещё две территории: Республику Бурятию и Забайкальский край. Мы с ними тоже пытаемся теперь взаимодействовать, одну из территорий уже включили в проект, следующую планируем ввести в наши активности весной.

Светлана Баженова призывает уйти от традиционных форм работы с подопечными некоммерческих организаций, а придумать и внедрить новые. Фото предоставлено Светланой Баженовой.

– Как работает «Школа социальных технологий»?

– Проект большой и сложный, но в нём есть главные векторы. Во-первых, мы продолжаем консультировать, помогать, обучать некоммерческие организации Приморского края, а также укреплять партнёрство с властью. Стараемся, чтобы всё новое, что сейчас появляется в федеральной повестке, пришло и в Приморский край. Во-вторых, мы проводим по всему округу исследование: что сейчас происходит в третьем секторе и как чувствуют себя некоммерческие организации, которые получают поддержку ресурсных центров, и те, кто обходится без неё. После сбора информации через анкетирование, хотим проехать по всем территориям и провести там экспертные интервью и круглые столы. Посмотреть, совпадёт ли картинка, что мы увидели в результате опроса, с тем, что нам расскажут на месте. В-третьих, проведём обучение 31 эксперта, которые при нашей поддержке проведут обучение НКО и консультации для них у себя на месте. В-четвёртых, мы отобрали на конкурсной основе пять локальных сообществ в дополнение к пяти с прошлого проекта, которые будем учить работать с технологиями развития местных сообществ. При сопровождении федеральных экспертов они будут внедрить последние технологии. При этом денег мы на это им не даём. Практика работы с пятью сообществами в предыдущем проекте показала, что для людей важнее знания и поддержка, а деньги и ресурсы они найдут сами, если сильно очень захотят что-то сделать.

– Кто ваши федеральные эксперты?

– Наш большой друг – Вячеслав Бахмин, независимый эксперт Комитета гражданских инициатив. Он обобщил и структурировал технологии развития местных сообществ. Нам помогают Елена Малицкая и Ирина Решта из Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», который специализируется на оценке проектных программ. Мы хотим применить их опыт, чтобы посмотреть на потенциал НКО Приморского края: в какую сторону наши организации готовы двигаться. Также работаем с Архангельским центром социальных технологий «Гарант». У них большой опыт в развитии движения ТОС (территориальное общественное самоуправление), социального предпринимательства и поддержке гражданских инициатив. Также активно привлекаем Владимира Вайнера, который продвигает сейчас тему «Город будущего». Он помогает нам развивать в Переяславке Хабаровского края технологию соседского центра.

География Приморского края расширилась, а вместе с этим увеличился и третий сектор. Фото предоставлено Светланой Баженовой.

– В чём отличие некоммерческих организаций Дальнего Востока?

– У нас зарегистрировано много НКО, но реально действующих мало. В большинстве своем они привыкли реализовывать проекты традиционными способами. Проведут концерт, чаепитие и раздадут подарки. И даже не понимают, что можно совсем по-другому подойти к решению проблем. Быть не субъектами, а объектами деятельности. Например, у нас есть региональное отделение Всероссийского общества слепых. Много лет существует, наверное, что-то интересное делают, но почему-то уже два года со слепыми и слабовидящими людьми в регионе активно работает недавно созданная организация «Воскресенье». Они на свои деньги прошли обучение по ориентации в пространстве, а затем стали обучать слепых и слабовидящих особенностям использования специальных тростей. Их услуги сейчас очень востребованы.

– Какие в последнее время вы замечаете тенденции в третьем секторе?

– Стали появляться организации, которые хотят работать с людьми пожилого возраста. На это есть и государственный запрос, и сами люди горят желанием помочь старикам. Ещё появляются интересные проекты, где люди хотят благоустроить территорию вокруг себя – там, где они живут. Очень много программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. И это не просто проведение ёлки с вручением подарков, а проекты по реабилитации и социализации, инклюзивному образованию. К сожалению, до сих пор мало жизнеспособных программ на малых территориях Приморья. Так из 22 конкурсных проектов, поданных на второй конкурс 2018 года, всего 4 проходных. Люди хотят писать заявки на конкурсы, но не умеют этого делать.

– Думаете, эта ситуация изменится?

– Я оптимистично настроена. Поддержка некоммерческих организаций на региональном уровне увеличена больше, чем в 10 раз. Надеюсь, и муниципальные власти начнут больше уделять внимание НКО. Я им всегда говорю, чтобы они не воспринимали третий сектор как статью расходов. Если они дадут им деньги или помещение, то некоммерческие организации такое количество ресурсов подтянут на территорию, что мало не покажется.