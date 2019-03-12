Почему вымирает срединная Россия

Самая низкая смертность оказалась на Северном Кавказе и в Сибири (Тюмень, Якутия). Зато самые близкие к Москве и Петербургу губернии, исторический хребет древней Новгородской и Владимирской Руси, нещадно вымирают. Кажется, что через пару десятков лет, не останется жизни на исконных русских землях, за которые князья бились с монголо-татарами. На демографической карте России над Псковом, Тверью, Иваново гигантскими сталагмитами возвышаются мегаполисы. В них стекается большинство активного населения. А срединные губернии, отдав столицам все свои жизненные соки, превращаются в пустыню.

В чем причины повального вымирания срединной России? Об этом «Комсомолка» поговорила с демографом Юрием Крупновым.

1. НАС ГУБЯТ КВАРТИРЫ-СКВОРЕЧНИКИ

- Русский человек исторически привык жить в собственном доме, - напоминает Крупнов. - Посмотрите на Кавказ. Хоть там и безработица, большинство населения обитает в современных и добротных домиках. А Владимир или Псков живут в многоэтажных скворечниках — две или три комнаты, в которых не построишь большую семью. Это страшно, но теперь у русского человека собственный дом ассоциируется с дремучей деревней, в которой нет работы, школ, больниц. Все это приводит к слому русской идентичности, депрессивности и напряженности, выливающихся в высокую — особенно мужскую — смертность.

2. МОЛОДЕЖЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РОЖАТЬ

- Для многих русских семей 3 ребенка — это уже подвиг, - считает демограф. - Современные мамы и папы гордо заявляют, что они будут «жить для себя»: путешествовать, покупать дорогие тряпки. А ребенок для них - обуза. Это последствия глобализации. У нас выросло поколение потребителей — для них важнее развлечения, работа и деньги, чем воспроизводство населения. Так они подводят нас на порог вымирания. Тут в мировых лидерах Россия и Япония.

3. МОСКВА ВЫСАСЫВАЕТ РЕГИОНЫ

- У губерний, соседствующих со столицей, есть страшное проклятие. Близко до Москвы. И люди туда утекают, - уверен Крупнов. - Они садятся на электричку, едут на работу в московские конторы, трудятся вахтой. И многие в итоге оседают в столице. Например, в Москве легко устроиться охранником по схеме два дня через два, получая 25-40 тысяч рублей в месяц. В регионах такие зарплаты найти не просто.

Молодежь часто сразу намыливается уехать учиться и жить в столицу. А кто остается жить в малых городах? Пенсионеры и старики. Но и оставшиеся там молодые люди не рожают по 5-7 детей (а на что их содержать?), в лучшем случае одного-двух. И тут опять идет перекос от рождаемости к вымиранию.

4. НЕТ РАБОТЫ В ГОРОДАХ

- Если человек останется в своем городе, его ждут 15-25 тысяч рублей в месяц, - подсчитал демограф. - Вся экономика перетянута, допустим, в Москву, Питер, Тюмень. Если в городке есть работающая фабрика или завод, жизнь там будет. Но в большинстве губерний предприятия закрыты, колхозы разорены еще после распада Союза. А маленьким фермерам выжить не просто — свой товар кому продавать, если денег у населения мало? Поэтому и жизни в малых городках Владимирской и Псковской областей нет. Нет точки опоры в виде фабрик и крупных хозяйств.

5. СУРОВЫЙ КЛИМАТ

- Есть и природные особенности. Первое: это нечерноземье, земля изначально бедная. Второе: климат, вечно пасмурное небо. Это не самое благоприятное место для проживания. Третье: скудость полезных ископаемых. Там кроме глины и болот часто ничего нет, - уверен эксперт.

6. МЕГАПОЛИСЫ ПЕРЕМАЛЫВАЮТ ВСЕХ

- Но не думайте, что проблема вымирания не обходит Москву и другие крупные города, - остерегает эксперт. - Мегаполисы перемалывают и чеченцев, и дагестанцев, и таджиков, и русских. Даже здесь (когда у людей большие зарплаты и комфортные условия жизни) мы не видим многодетных семей, люди теряют свои культурные и религиозные корни. Это большая проблема крупных городов по всему миру.

РЕЦЕПТЫ СПАСЕНИЯ

Как остановить вымирание срединной России? Экономист Никита Кричевский дал список советов, которые могут изменить ситуацию.

- Почему население Кавказа и Сибири прирастает в отличие от коренных регионов России? Природа ведь и там суровая - горы, морозы...

- Надо подразумевать менталитет. Кавказ, Якутия — это другие национальности. Там в чести были семьи с большим количеством детей. Особенно в Чечне это вообще национальный вопрос. Часть нации полегла после сталинской депортации и войны в 90-х. Там стремятся умножить численность населения.

В Тюменской области много полезных ископаемых — это дает работу людям, возможность развиваться.

- Есть ли рецепты спасения «внутренней Руси»?

- Для начала нужно понять, что федеральная власть хочет от этих регионов. Например, Тверская область могла стать массовым туристическим центром. Самый вероятный вариант — ориентация на столицу. Допустим, Тверь будет занята обеспечением Москвы мясом птицы. Рабочая сила недорогая, затраты небольшие. Что мешает развивать это направление? Или энергетику? Москва потребляет очень много электричества. Вариантов много. Но у нас, когда возникает проблема, губернию заливают деньгами. Это помогает снять остроту, но лишь на время. Глубинно от этого пользы нет.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Зря думаете, что русская земля никому не нужна»

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист

Прежде всего, вымирание центральных регионов России показывает, что нельзя списывать убыль населения только на «демографическую волну». На то, что малочисленные поколения войны рожают меньше детей. Не только рождаемость низкая, но и смертность в центральной России высокая.

Связь между рождаемостью и смертностью выражается в другом - своего рода «кольцо смерти» вокруг Москвы и Петербурга говорит об особой структуре населения. Это значит, что молодых здоровых людей в этих регионах осталось мало - все уехали на заработки в столицы. Остались старики и люди ограниченно трудоспособные в силу, к примеру, алкоголизма. Разумеется, и смертность в этих регионах будет заоблачная. И напротив, до тех пор пока на Кавказе сохраняется нынешняя высокая рождаемость, там старики будут составлять незначительный процент, растворяясь в массе молодежи.

И потому утверждать, что «Россия вымирает, а Кавказ долгожительствует» было бы не совсем точно. Правильней сказать, что срединная Россия переезжает в Москву, а большая часть Кавказа остается на месте. И радоваться тут, прямо скажем, нечему - Москва превращается в гигантополис, условия в котором не располагают к многодетности. Напротив, «земля» вокруг него - в соседних губерниях - опустынивается, а значит становится все менее пригодной для жизни - падает качество здравоохранения, образования, исчезает смысл чинить дороги.

Россия до сих пор не может вырваться из социальной ловушки, начатой сталинской коллективизацией и хрущевской «ликвидацией неперспективных деревень», когда жить в «нутряной России» стало попросту невыгодно и невозможно. Единственным спасением стало бегство на заработки в крупные города.

Что с этим делать, честно говоря, не очень понятно. Нужна системная программа выравнивания уровня жизни населения. Наши же околоправительственные либералы предлагают прямо противоположное - создание агломераций, а по сути - демографических свалок, вокруг которых будет окончательная пустота. И зря мы при этом думаем, что наша земля настолько плоха, что будет никому не нужна и никто вместо нас ее не займет. Кому-нибудь она обязательно сгодится «под помидоры».