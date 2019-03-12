Проект «АвтоДата» в России: данные о пробках можно будет обменять на пару литров бензина

О проекте «АвтоДата» автомобилисты уже слышали, но не было никакой конкретики. Проектирование сервисной платформы, которая сможет объединить «большие данные» об автомобилях на дорогах, водителях, их взаимодействия с инфраструктурой города, начнется уже в мае 2019 года. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

- Мы хотим создать обезличенную базу данных, которая будет выгодна не только автопроизводителям, но и тем, кто занимается сервисами, вопросами безопасности, владельцам ресторанов, магазинов, и самим водителям, - рассказывает заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

Данные за бонусы

Государственный проект «АвтоДата» планируется создать в рамках рабочей группы НТИ «Автонет». Какие данные планируют собирать? Об эксплуатации автомобиля, окружающей среде (качество дороги, пробки, погодные условия, география), даже о физиологическом состоянии человека. Собирать данные предполагают прямо с борта автомобиля. Сейчас, например, данные тоже собираются, но разными компаниями и для узконаправленных целей - для формирования новых сервисов.

Получается, что водитель предоставляет информацию другим автомобилистам о свободных местах на парковке или аварии впереди, облегчая передвижение, а другие – сообщат ему. Например, не нужно будет передавать данные об аварии в ГИБДД - информация будет отправляться автоматически. Интеграция может произойти и с городскими системами ГЛОНАСС, «Безопасный город».

Исследования показали, что только 12% автомобилистов готовы передавать данные, но в обмен на полезные для них бонусы – льготы по страхованию (75%), данные о дешевом топливе (62%) услуги автосервиса (58%), данные о местах на парковке (54%).

В России понимают, что получить данные можно будет только, предложив что-то взамен. Всем участникам процесса должно быть выгодно. Какими могут быть бонусы, услуги? Получение страховки, услуги автосервисов, прогнозирование времени в пути, поиск кафе (не нужно дополнительно в интернете смотреть), автомобиль сам сообщит в сервисную службу проблемах с двигателем. Удобнее станет планировать поездки в другой город, можно будет просмотреть опыт таксиста, не попадал ли водитель в аварии.

- Пока гипотеза такая – данные имеют некую стоимость. Для человека, который купил автомобиль, данные могут быть товаром, - говорит президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Для считывания данных потребуется установка дополнительного оборудования? Нет. Передача данных будет с бортовых систем автомобиля. В современных машинах уже есть все датчики, позволяющие автоматизировано передавать данные. А как же быть владельцам «несвежих» авто? В автохлам, как говорят специалисты, ежегодно отправляется около 2 млн машин, примерно столько же покупается и новых. Поэтому обновление автомобильного ряда пройдет само собой.

Опция «нет» будет

Загвоздка пока только в юридической составляющей: что является частной информацией, а какая информация может собираться.

И если человек не захочет отдавать данные о своем автомобилей, то насильно его никто не заставит.

- Опция «нет» точно будет. Это правильно. Нам важно, чтобы люди самостоятельно хотели отдавать данные. Это будет договорная структура, - говорит заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.

Также пока возникают вопросы с кибербезопасностью. Сейчас важно определиться с кодировкой полученной информации.

- Когда автомобиль становится гаджетом, то все соответствующие риски мы получаем – перехват управления, несанкционированные доступы. У нас создана специальная рабочая группа, которая ищет способы защиты автомобиля от перехвата данных, - говорит президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.