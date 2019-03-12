2019-03-12T20:11:52+03:00
Наука

Тойота разрабатывает луноход-беспилотник

Аппарат размером с автобус должен оказаться на Луне уже в 2029 году [видео]
Андрей РЯБЦЕВ@zzsmysl
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В Тойоте заявляют, что аппарат будет использовать энергию, получаемую с помощью солнечных батарейВ Тойоте заявляют, что аппарат будет использовать энергию, получаемую с помощью солнечных батарей
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило своего нового партнера по освоению Луны - автоконцерн Toyota. Опубликовано видео с будущим беспилотным ровером, который должен прилуниться уже в 2029 году.

Тойота разрабатывает луноход-беспилотник.

Шестиколесный ровер размером с два мини-автобуса, его габариты 6х5,2х3,8 метров. В Тойоте заявляют, что аппарат будет использовать энергию, получаемую с помощью солнечных батарей, а также “технологии топливных элементов”. Подробностей о технологии пока нет, известно лишь то, что элементы выделяют в окружающую среду только воду, а запаса такого топлива (его доставят с Земли вместе с ровером), достаточно будет для более чем 10 тысяч километров хода.

Тойота разрабатывает луноход-беспилотник

Тойота разрабатывает луноход-беспилотник

Ровер будет герметичным, внутри 13 кубических метров обитаемого пространства для космонавтов. Люди смогут находиться внутри без скафандров. В экстренной ситуации в ровере поместятся четверо, но штатный экипаж - 2 человека.

Японцы планируют начать миссию на Луну в 2030 году. Ровер должен прибыть на спутник Земли чуть раньше, в 2029 году, и своим ходом - в беспилотном режиме - доехать до места посадки аппарата с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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