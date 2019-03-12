В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде РФ

Во вторник, 12 марта, стало известно, что в Москве избили главу отдела судебного департамента Верховного суда РФ Сергея Лыкова.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел 6 марта примерно в 23:00 мск возле станции метро «Щелковская». Судя по записи с камер видеонаблюдения, преступники забрали у своей жертвы деньги, документы и планшет, после чего скрылись с места происшествия.

Между тем после случившегося пострадавший обратился с заявлением в полицию и описал приметы нападавших, сообщает канал Baza на YouTube. По словам мужчины, его атаковали двое мужчин азиатской внешности, один из которых был в синих спортивных штанах и черной куртке.

Избиение подполковника Верховного суда в Москве.

А чуть позже появилась информация о том, что одного из предполагаемых преступников уже удалось задержать.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно в Москве произошел похожи случай: 27 февраля двое неизвестных избили 66-летнего мужчину на Малой Никитской улице. Тогда пострадавшим оказался генерал-полковник в отставке Александр Бридников. Причем в результате нападения он получил серьезные травмы и был госпитализирован.