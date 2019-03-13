2019-03-13T01:09:39+03:00
Происшествия

Грузовой Boeing врезался в фонарь в "Шереметьево"

У самолета повреждены крыло и закрылки
Алиса ТИТКО@AlisaTitkoKP.RU
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В Шереметьево грузовой Boeing врезался в фонарьВ Шереметьево грузовой Boeing врезался в фонарьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В столичном аэропорте "Шереметьево" в ночь на среду, 13 марта, произошел инцидент во время буксировки самолета - борт врезался в фонарь. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в экстренных службах.

- Самолет Boeing 747 AirBridgeCargo получил повреждение крыла и закрылок во время буксировки на территории аэропорта. Борт врезался в мачту освещения, - рассказали в экстренных службах.

Последствия столкновения самолета с мачтой освещения Фото: предоставлено очевидцем

Последствия столкновения самолета с мачтой освещенияФото: предоставлено очевидцем

Самолет пришлось отстранить от полетов, сейчас его осматривают специалисты аэропорта. По предварительным данным, повреждения не критичные, их можно будет быстро отремонтировать.

По словам источника "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, предварительная причина происшествия - ошибка сопровождающего буксировщика под крылом.

"Когда самолеты буксируют в точку запуска, то один сопровождающий идёт в наушниках и с пилотами с земли связь ведёт. А другой сопровождающий идёт под крылом - следит, чтобы борт ничего не зацепил. Вероятно, это была его ошибка", - пояснил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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