2019-03-13T01:59:22+03:00
Звезды

Дженнифер Лопес рассказали об измене ее жениха. А она не поверила и показала трогательные фото с помолвки

49-летняя звезда предпочитает не реагировать на слухи о неверности Алекса Родригеса
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Дженнифер Лопес поделилась в Инстаграме снимками, запечатлевшими, как Алекс Родригес делает ей предложение.Дженнифер Лопес поделилась в Инстаграме снимками, запечатлевшими, как Алекс Родригес делает ей предложение.
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Не успела Дженнифер Лопес объявить о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом, как счастливую новость тут же омрачил громкий скандал. Бывший коллега Родригеса по команде Yankees Хосе Кансеко заявил: Алекс спит с его бывшей женой. Нелицеприятные для Джей Ло обвинения Хосе огласил в Твиттере. Спортсмен опубликовал сразу несколько постов, публично обратившись к новоиспеченной невесте.

Поводом для его заявлений послужило телешоу «World of Dance», в котором 49-летняя Дженнифер участвует в качестве члена звездного жюри.

- Смотрю «World of Dance», смотрю, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, ничего она не знает о том, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Бедная девочка, она понятия не имеет о том, кто он такой на самом деле, - написал Кансеко.

Следом последовал еще один разоблачительный пост. Бейсболист рассказал, что лично видел, как в те несколько месяцев, когда они с женой снова сошлись (супруги давно в разводе), Джессика в его присутствии звонила Алексу по телефону.

- Перестань вести себя, как кусок дерьма. Перестань изменять Дженнифер, - написал Канеско в третьем посте. А в четвертом вызвал Родригеса на публичный поединок.

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Сообщения бейсболиста тут же подхватили американские таблоиды. Наверняка они добавили Джей Ло несколько седых волос, ведь она так старалась, чтобы ее помолвка с 43-летним бойфрендом выглядела идеально. Впрочем, у сделавшего громкие заявления Хосе Кансеко очень неоднозначная репутация: 54-летний спортсмен в 90-е годы печально прославился благодаря допинг-скандалу. В 1997 году он был арестован по обвинению в домашнем насилии – бейсболист получил год условно за то, что избил свою жену Джессику. К тому же он явно испытывает к Родригесу сильную личную неприязнь. Еще в 2008 году Кансеко заявил, что они вместе с Алексом принимали стероиды.

Если Лопес и переживает по поводу обвинений любимого в неверности, то вида не подает. Более того, в своем Инстаграме Дженнифер выложила сразу несколько снимков с помолвки: фотографы запечатлели, как Родригес сделал поп-диве предложение. Романтическая сцена случилась 9 марта на Багамских островах. Опустившись на одно колено, Алекс протянул подруге кольцо. Очень недешевое, кстати: ювелиры оценили бриллиант в 20 каратов изумрудной огранки в 4,5 миллиона долларов. В ответ на предложение возлюбленного Дженнифер, разумеется, сказала да. И немедленно надела кольцо на безымянный палец, не забыв нежно поцеловать жениха.

Спортсмен встал на одно колено и протянул Джей Ло кольцо. Фото: Инстаграм.

Спортсмен встал на одно колено и протянул Джей Ло кольцо. Фото: Инстаграм.

- Она совершенно не ожидала, что Алекс сделает ей предложение, - рассказал источник из окружения звезды. – И тем более, что она получит предложение руки и сердца именно в этот день и в этом месте. Это был настоящий сюрприз.

Некоторых поклонников, впрочем, смутили явно постановочные снимки: идеально одетые жених и невеста, отфотошопленные фотографии и фотограф, внезапно появившийся в самый ответственный момент. Так ли уж это был сюрприз? Масла в огонь подлила и близкая подруга Лопес, телеведущая Эллен Дедженерис, рассказавшая, что она чуть-чуть подтолкнула жениха сделать предложение. Мол, биологические часы Джей Ло тикают, и нечего тянуть с помолвкой. Так что не исключено, что сценарий предложения руки и сердца писала сама Лопес.

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Что до скандала с неверностью Родригеса, то представитель Лопес уже сделал заявление для прессы: певица абсолютно доверяет своему жениху.

- Она слышала об этих махинациях и не обращает на них внимания. Она доверяет Алексу и его любви. Они почти все время неразлучны, – рассказал источник из окружения звезды порталу Us Weekly.

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Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с февраля 2017 года. Недавно пара купила особняк в Малибу стоимостью 6,5 миллионов долларов, в котором они собираются жить после свадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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