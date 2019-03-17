Брошенная мужем мать пятерняшек спаслась от депрессии благодаря блогу в соцсети

В июне 2016 года об Оксане Кобелецкой написали все украинские газеты и каналы, а потом и некоторые западные. Одесситка, мечтавшая подарить дочке младшего брата, вместе одного ребенка родила сразу пятерых - троих мальчиков и двух девочек. И это не результат ЭКО. Как шутит многодетная мать, само получилось.

Подарили квартиру и машину

Сначала на свет появился очень самостоятельный Давид (он до сих пор такой), спустя пару минут два близнеца - Денис и Влад, потом две девочки-близняшки - Даша и Саша. Все крошки весом от 1190 до 1810 граммов. Администрация города сразу же подарила многодетной семье пятикомнатную квартиру, а чуть позже выделила и микроавтобус. Счастливый отец семейства Сергей Семенов раздавал многочисленные интервью телеканалам. Да и потом казался примерным отцом. Пока жена с детьми жила на даче, ездил в город делать в новой квартире ремонт, оформлял субсидии, вечером помогал с детьми...

А через полгода собрал вещи и ушел. Бремя отца большого семейства оказалось слишком тяжелым. Нескончаемые заботы, вечные детские крики... Мелкие придирки вылились в большие ссоры. В общем, лучше одному, решил мужчина. Оксана осталась с шестью детьми на руках и мамой-пенсионеркой.

- Было ли мне тяжело? Я тогда об этом не думала. Я понимала, что спасти меня может только режим. Всех накормить, переодеть, уложить спать - три часа. Потом час-два, чтобы перевести дух, хотя бы чуть-чуть разгрести домашние дела и все опять сначала. Спала по 2 - 3 часа, потом наняли няню, тогда стало можно выпить чай не стоя, - вспоминает Оксана.

Сергей Семенов пробыл отцом счастливого многодетного семейства всего полгода. Фото: instagram.com/odessafiver

Блог в помощь

Первые месяцы молодая мама жила на адреналине. На нем же сделала все то, что откладывала до этого 37 лет. Научилась водить микроавтобус, потому что пятерых детей и старшую дочку надо как-то возить в поликлинику. Съездила на телешоу, где рассказала о своей семье. После этого неравнодушные люди организовали фонд, который собирал деньги для мамы, оказавшейся в сложном положении. Параллельно Оксана подала на развод и алименты. Сама закончила ремонт. И если вы еще не считаете ее чудо-женщиной, добавлю: по ночам она ведет блог в Инстаграме, на который уже сейчас подписано больше 100 тысяч человек. Признается, что именно он и помог ей не впасть в депрессию. Когда вся твоя жизнь - решение проблем шестерых маленьких человечков, просто поговорить со взрослыми в своем аккаунте - это почти как поход к психологу.

- Когда я узнала, что беременна пятерней, врачи предложили мне сделать редукцию (частичное удаление эмбрионов для полноценного развития оставшихся. - Ред.), но я отказалась. Решила, что, если Бог столько дал, значит, не зря. Значит, рожу всех. А чуть позже в палате, где лежала на сохранении, я познакомилась с соседкой - интернет-специалистом, она предложила завести блог мамы пятерняшек. Сказала, это будет интересно читать. Объяснила, как правильно делать фото, писать посты, что обсуждать с аудиторией, - рассказывает Кобелецкая. - Тогда я подумала: развлечение! Но чем больше я писала, тем лучше понимала, сколько поддержки мне оказывают люди, как сочувствуют, вдохновляют. Потом компании стали предлагать по бартеру подарки, одежду, обувь и памперсы для малышей. Недавно подарили курс по макияжу. Меня красиво накрасили, сфотографировали, и я вышла из студии окрыленная. Вроде как не «разведенка с прицепом», а красавица!

«Разведенка с прицепом» - это юмор. Но при этом Оксана понимает, что публикации должны быть полезными для других мам. Как приучить детей к горшку, надо ли отдавать ребенка в теннис, как выживать, если свалились с корью сразу все, нужно ли вести малыша к психологу...

Оксана не рассказывает, сколько дохода приносит ей блог. Говорит, не жалуется. Плюс она получает социальную помощь от властей, плюс декретные, плюс фонд, куда перечисляют деньги благотворители, - в общем, справляются.

- Когда дети подрастут, надеюсь накопить денег, чтобы открыть свою линию семейной одежды, - бабушка у нас прекрасная швея, будет помогать с производством, - мечтает молодая мама.

А что же личная жизнь? Здесь тоже есть планы. Но об этом Оксана обещает рассказать попозже.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Правила многодетной мамы

1. Режим. Когда и ты, и дети живут по режиму, можно выкроить время на свою еду и отдых.

2. Распределять силы. Не надо взваливать на себя сверхзадачи. Планы нужно разделять на важные, второстепенные и те, что потом, оказывается, хорошо, что не сделала.

3. Иметь отдушину. То есть то, что позволяет переключиться. Музыка, рисование, спорт, пение... Короче, то, что доступно и доставляет удовольствие.

4. Смена обстановки. Я большой поклонник путешествий, и на нервы действует именно запертость, поэтому по максимуму вылазок и желательно в интересные места. Пусть путешествие всего на пару кварталов, главное - новые впечатления.

5. Умение успокоиться. То, что спасает, когда все-таки начинает рвать крышу, - это умение считать до десяти, дышать в такт и пытаться найти что-то положительное или лучше - смешное. Чувство юмора - это вообще сила!

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