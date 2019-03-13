Модные купальники 2019 года: лямки тоньше, бедра круче

На пляжах будущим летом ретро 60-х будет соперничать со стилем 80-х.

С приходом весны (увы, только календарной) мы снова мечтаем об отпуске. Лето, солнце и море пока еще только в наших планах, но кто мешает уже сейчас начать присматривать себе модный купальник? Тем более что в Париже, Милане и Нью-Йорке прошли показы пляжной моды сезона-2019, и главные тренды уже известны. Изучаем их - и за обновками.

Дизайнеры снова вдохновляются стилем 80-х - начала 90-х.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Где-то мы это уже видели», - скажете вы и будете абсолютно правы. Дизайнеры снова вдохновляются стилем 80-х - начала 90-х. В моде закрытые модели с высоко вырезанными бедрами, как у знаменитого красного купальника Памелы Андерсон в «Спасателях Малибу». Открытые бикини - с трусиками на завязочках, затянутых почти у самой талии. И чем лямки тоньше, тем лучше!

Монокини

Это тот случай, когда хочется одновременно надеть закрытый купальник и похвастаться плоским прессом. Фасон, конечно, не для загара (ультрафиолет в точности повторит на вашем теле все лямочки и разрезы), а для поиска пляжных приключений.

Шик-блеск

Дискотечный блеск, золото и серебро - еще один привет из 80-х. Блестящие купальники не нуждаются в особом декоре - чем их фасон проще, тем лучше.

Дискотечный блеск, золото и серебро - еще один привет из 80-х.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Классика в цветочек

По душе классические бикини? Для вас тоже найдется масса вариантов. В таких моделях главный акцент - на рисунке. Самые модные принты - растительные мотивы, тропические цветы, мазки абстрактной живописи и хищные узоры вроде змеи и леопарда.

В таких моделях главный акцент - на рисунке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С высокими трусиками

Стилю 80-х не уступают по популярности 60-е: ретро-трусики с высокой талией по-прежнему на пике пляжной моды. Они не только выглядят сексуально, но еще и помогают скрыть неидеальный животик.

Спортивные новости

Купальники, похожие на спортивное нижнее белье, подойдут энергичным дамам. Главные приметы спортивного стиля - лампасы, надписи и эластичные ленты на трусиках и топах.

Купальники, похожие на спортивное нижнее белье, подойдут энергичным дамам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВО ДАЮТ!

Скотч превращается... в бикини

Дизайнеров хлебом не корми - дай раздеть моделей на подиумах. Уже последнего их, бедняжек, лишают: вместо бикини клеят на упругие девичьи тела полоски блестящего скотча. Именно такую пляжную коллекцию показал на Нью-Йоркской неделе моды бренд Black Tape Project. А что, неплохая идея, когда купальника под рукой нет, а позагорать хочется. Правда, не гарантируем, что девушку в таком виде не выгонят с пляжа бдительные бабушки. Или не увезут куда-нибудь еще более бдительные мужчины.

А что, неплохая идея, когда купальника под рукой нет, а позагорать хочется.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ДЛЯ НЕГО?

Наша сила - в плавках

Да-да, классические пляжные боксеры - наше все: именно эта модель лучше всего подчеркивает атлетичный мужской торс. Узкие трусы в облипку (или, упаси боже, стринги) заставят весь пляж глазеть на вас - а оно вам надо? Хотите выделиться - выбирайте яркие модели с растительными принтами или морскими мотивами вроде полосок и якорей. Если кубики на прессе невзначай сменились уютным животиком, купите вместо боксеров удобные шорты-бермуды.

Пляжные боксеры лучше всего подчеркивают атлетичный мужской торс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Пышки носят то же, что и худышки

А что надевать тем, чьи аппетитные формы не вписываются в тесные рамки стандартных 90 - 60 - 90? Пышечкам можно вообще не заморачиваться с поиском каких-то «специальных» моделей. Пляжная мода окончательно уравняла худышек и толстушек, предлагая им носить почти одно и то же - бодипозитив рулит! Разве что на животе и талии закрытые купальники больших размеров делают чуть плотнее, создавая утягивающий эффект.