Больше часа в пробке - каждый день

Жители двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга проезжают по 56 км в день, а проводят за рулем при этом по два с небольшим часа. В регионах нашей страны ежедневный пробег чуть меньше, но и времени на эту дорогу тратится уже около двух часов - такие данные в результате анализа использования машин, подключенных к телематическим системам для контроля через интернет, приводит «Лаборатория умного вождения».

Естественно, это усредненные данные. Понятно, что расстояния в средних городах меньше столичных, зато автомобилисты в регионах ездят чаще, у них получается по шесть поездок в день. Видимо, не только на работу и с работы, но также на обед и куда-нибудь в магазин вечером. Столичные водители делают меньше поездок, но протяженность их больше.

В цифрах примечательны два факта. Средняя скорость движения, получается, не превышает 25 км/час. Это даже для мопеда по-черепашьи. То есть не ездим мы, а ползаем. Или попросту стоим в пробках. Так что все эти 220 на спидометре и 300 «кобыл» под капотом - просто повытрепываться да транспортный налог повыше заплатить. Второе: а как при такой средней скорости мы умудряемся всей страной нахватать десятки миллионов штрафов, которые приходят чаще всего за небольшие превышения? Ездим, получается, в рваном ритме. Взлетел - пополз, взлетел - пополз. Беда для нервов, приговор для машины, потому что для нее идеальный режим - ехать плавно со скоростью под сотню.

Желающие постоять есть?

А как же? Продажи машин продолжают расти, перспектива десятую часть своей жизни тратить на сидение за рулем не пугает, как и необходимость платить за все это, причем с процентами по кредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе этого года количество выданных автокредитов почти приблизилось к 50 тысячам, это рост на 7,7% по сравнению с прошлым годом.

Догадайтесь, где больше всего берут кредиты. Естественно, там, где дольше стоять в пробках. В январе самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Правда, рост выдачи автокредитов замедляется, но может проснуться уже наступившей весной. Потому что господдержка автопрома возобновляется. Она, как известно, дешевле машины не делает, зато делает доступнее кредиты.

С 1 марта снова заработали программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По данным Минпромторга РФ, с помощью госпрограмм стимулирования спроса в 2018 году было продано почти 135 тысяч автомобилей, из них около сотни тысяч - как раз по программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие тачки ржавеют быстрее

Кузовщину машин делают по-разному, отличается не только железо, но и материалы для его покрытия. Вот такой рейтинг неустойчивости к коррозии составил интернет-журнал Novate.

- «Волга»

- «Форд-Мондео» (2000-х годов)

- «Опель-Астра» (1990 - 2000-х годов)

- «УАЗ-Патриот»

- «Ниссан-Алмера» (1990 - 2000-х годов)

- «Мазда-6» (2000-х годов)

- «Хендэ-Крета»