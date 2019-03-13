«Я буду рожать тогда, когда захочу»: Анна Семенович сорвалась из-за вопросов о замужестве в 40 лет

В первый день весны самая сексуальная артистка поп-сцены отметила 39-летие. Анна Семенович еще не успела разменять пятый десяток, а давление общества в вопросах отсутствия у экс-«Блестящей» мужа, а заодно и детей, усиливается.

ann_semenovich Мои Давайте поговорим про Подстраивание! Я считаю, что подстраиваться под близких людей, именно под близких можно, но очень осторожно.

Певица не выдержала и высказала все, что думает о тех, кто считает нужным напомнить ей о том, что детородный возраст не резиновый и что пора бы уже и мужа найти.

ann_semenovich Я люблю своё утро

- Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы! Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение. Любимое занятие этих персонажей (иначе их не назовешь) - обсуждать, осуждать…это люди без своей жизни! - начала Семенович издалека. - Их единственная подпитка - писать бесконечные гадости. Они кричат мне вслед: «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести!», «Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила!», «Ой, говорят у неё опять новый роман‍!». И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей Жизни, чем я сама. Так вот, я им отвечу - засуньте свое мнение в задницу!

ann_semenovich Я живу интересной и очень яркой Жизнью с большой буквы!

Явно, Аню задели за живое. Нетактичность фанатов ее просто извела.

- Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу! Я - не пятитысячная купюра, чтоб нравиться всем. Я буду петь песни, которые вызывают улыбку на лицах людей, а не слезы! Я буду надевать короткие платья, показывая свои роскошные ноги! Я буду носить декольте, которое демонстрирует мою шикарную грудь! Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда когда мне советуют чужие люди! Я женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится - можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться Своей жизнью. Ну а кому интересны мои взгляды и ценности - велком в мою Жизнь. Кто хочет Семенович, остается со мной. Всем остальным - не хворать!

ann_semenovich Любимые, я просто хочу сказать вам : когда кажется, что ничего не получается и руки опускаются в безнадежной усталости, сделайте ещё пару шагов вперёд и пройдя это препятствие вы придёте к цели

Напомним, личная жизнь Анны Семенович покрыта завесой таинственности. Певица никогда не была замужем, хотя признавалась, что серьезные предложения получала, но не сложилось. Артистка предпочитает не говорить о своих возлюбленных, не афишировать их имен. При этом всегда давала понять, что несвободна.

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