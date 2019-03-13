2019-03-13T13:10:53+03:00
Экономика

Средний чек россиян в магазинах - 573 рубля

Это почти столько же, как и год назад
Екатерина СВИНОВА
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Расходы на товары повседневного спроса в феврале по сравнению с январем выросли на 2,3%.Расходы на товары повседневного спроса в феврале по сравнению с январем выросли на 2,3%.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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По итогам февраля средний чек покупок россиян в магазинах составляет 573 рубля, выяснили в холдинге «Ромир». Расходы на товары повседневного спроса по сравнению с минувшим январем выросли на 2,3%. А вот если сравнивать с февралем 2018 года, то рост составил всего 0,5% (тогда россияне тратили в магазинах, в среднем, 570 рублей).

Увеличившиеся траты россиян связаны с ростом цен из-за повышения НДС до 20 процентов, отметили в «Ромире». То есть товаров покупать потребители больше не стали.

Меньше всего средний чек вырос в Приволжском регионе (на 0,8%). Самую заметную прибавку в чеке ощутили жители Дальнего Востока - 8,1%.

В Москве размер чека по итогам февраля достиг отметки в 761 рублей, а в Санкт-Петербурге – 736 рублей. Впрочем, среднее значение чеков за год уменьшилось в Москве на 0,7%, в Санкт-Петербурге на 4,2%.

Традиционно в России жители больше всего оставляют в магазинах денег в декабре, готовясь к праздникам. Так, в декабре 2018 года средний чек достигал 626 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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