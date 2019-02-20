2019-02-20T13:32:38+03:00
Экономика

Какая инфляция нас устроит: почему именно 4%

Экономист Никита Масленников комментирует финансовую часть послания президента [видео]
Михаил ЗУБОВ
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Владимир Путин обратился к Федеральному собраниюВладимир Путин обратился к Федеральному собраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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"Кабинет министров РФ и Центробанк должны выйти на целевые показатели инфляции", - заявил президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

Какими должны быть эти показатели "КП" рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Никита Масленников.

- Нас пока устраивает инфляционная цепь в 4% на ближайшие два-три года, и если мы ее выдержим — возникнет вероятность снижения траектории до 2,5% и даже 2% в год. Дискуссия об итоговой желаемой цифре идет уже больше года с участием экспертов и ЦБ. Но желаемое будет позже, а пока нужно задержать 4% на достаточно продолжительное время, чтобы макроэкономическая среда устоялась. Понятно, что сейчас мы уже выбились из этого ритма: по первому полугодию инфляция составит 5,5 — 6%, но денежные власти стремятся улучшить ситуацию. Для чего нам нужно именно 4%: чтобы ЦБ смог снизить ключевую ставку до 6-7 процентов в середине будущего года. Тогда подешевеют кредиты (до 8-9% для производителей, а потребительские — до 10-12%). А это уже приведет к реальному росту и производства, и потребления. То есть к тому самому подъему экономики, которого мы ожидаем.

Но, к сожалению, инфляция зависит не только от усилий монетарных властей. ЦБ не устает повторять, что своей денежно-кредитной политикой он не может заместить структурные факторы: низкий уровень конкуренции, препятствия на вход в рынок для новых компаний, плохая доставка продукции. Фермер произвел продукт — а логистические центры и надежный транспорт отсутствуют. Плюс рост тарифов. Отсюда рост цен, на который ЦБ никак не может повлиять.

Путин: У нас мощная финансовая подушка безопасности.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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