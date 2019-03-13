Google запустил поиск по вакансиям

С 13 марта 2019 года в поиске Google при запросе “поиск работы”, “работа рядом” и т.д. будет появляться отдельный интерфейс. Он позволит соискателям настраивать фильтры, видеть рейтинг работодателей, включать уведомления о свежих вакансиях.

- Это не отдельный продукт, это новый внешний вид поисковой выдачи, который будет работать на всех устройствах, - уточняет менеджер по стратегическим партнёрствам Google Сергей Липатцев.

Иными словами, поисковик начнёт выдавать вакансии в более удобном виде, а не просто ссылки на рекрутинговые сайты. Попасть в специальную выдачу по вакансиям может любая компания, выполнив минимальные технические требования к разметке.

Какой функционал будет доступен пользователям:

- фильтрация вакансий по заданным критериям;

- интеграция с гугл-картами: доступные рядом вакансии будут отображаться на карте, при желании можно будет сразу построить маршрут;

- параметры поиска - они будут сохраняться в привязке к Google-аккаунту пользователя, что удобно, если соискатель проверяет доступные вакансии регулярно;

- рейтинг работодателей и отклики реальных пользователей;

- уведомления о свежих вакансиях.

С Google уже начали сотрудничать самые крупные рекрутинговые сайты: hh.ru, SuperJob, ГородРабот.ру.

Новая функция в поиске Google впервые была запущена в 2017 году для пользователей в США. Сейчас она доступна во многих странах. По данным поисковика, с момента запуска число компаний, размещающих свои вакансии, выросло на 130%. Число людей, нашедших работу с помощью новой функции, исчисляется десятками миллионов по всему миру.