Добрая Воля Павла Воли

Павел Воля - классический человек из телевизора. У него есть всем понятный образ (вполне возможно, близкий к реальности). Худой, остроумный, веселый, артистичный, семейный, модный, самоироничный... Он регулярно со сцены признается в любви своей жене Лейсан Утяшевой. Он флагман «Камеди клаба», он легко собирает залы на сольные выступления и ведет несколько вполне приличных проектов на ТНТ. И совершенно точно отвечает за половину успеха этих проектов. В интернете его охотно смотрят те, кто «давно выбросил телевизор». О нем, возможно, краем уха слышали даже тинейджеры (для них, впрочем, все кому за 25 на одно лицо)...

Все это очень достойно, даже круто. Тем более, что не выступающий в проекте Stand up Воля, пожалуй, сильнейший на сегодня стендапер страны. Еще он выпустил несколько музыкальных альбомов (не совсем понятно куда их отнести - к успехам или к грехам).

Да, он, конечно, замарал себя участием в навечно проклятых мирозданием фильмов а-ля «Зомбоящик». Да, он ведет бизнес, связанный то ли с похудением, то ли с личностным ростом... Но все это не сильно портит Павла Волю. У него есть важная миссия, которую он, скорее всего, осознает.

«Камеди клаб», появившись в позапрошлом веке юмора, давно уже перестал находиться на «на острие», но зато превратился в кузницу юмористических кадров. В новую юмористическую «мафию», взявшую на себя функцию, которую много десятилетий исполнял КВН. Еще немного, и «Мартиросян-шоу» может заменить «Петросян-шоу» на канале «Россия», благо возрастная аудитория этих проектов становится все ближе друг к другу.

Юмор «Камеди» повторяет сам себя в многотысячный раз, и нещадно выдавливает остатки смешного из геев, проституток, миллионеров и охранников. Все резиденты очень разные, но все они, в обязательном порядке, не устают напоминать, что находятся среди тех, у кого «жизнь удалась». Стеб над богатыми и тупыми превратился в навязчивое желание ассоциировать себя с Барвихой и всеми остальными пошлостями, полагающимися высшему классу.

В сценках «Камеди» люди за пределами этого мира неизбежно жалкие, несчастные, недоразвитые. Они глупы, ленивы, необразованны. Они лишены минимального чувства собственного достоинства и ловят любой шанс, чтобы хоть одним глазком взглянуть на жизнь «настоящих» людей, счастливых обладателей «Мазерати» и «Биркен».

Для всех, кто не разделяет это ущербное мировоззрение, по их мнению, закрыты и дорога в будущее, и право на равных смотреть в глаза юмористам из «Камеди». В их прекрасном мире, ни образование, ни талант, ни ученость не имеют никакого значения, если все это нельзя превратить в образ жизни достойный цивилизованного человека, который всего добился сам, потому что не ленился, как все эти невыносимо скучные продавцы, водители, воспитатели, рабочие и мелкие клерки...

Резиденты «Камеди» среди апостолов этой новой религии. Они плечом к плечу с Ольгой Бузовой, Ксенией Собчак, псевдо-рэперами Тимати и Бастой...

Павел Воля, безусловно, тоже среди тех, кого эта волна благополучия подхватила и несет, купая в аплодисментах и деньгах. Но он явно пытается ей сопротивляться. Вспоминает о реальном мире, потешается над окружающей нас пошлостью, говорит о семейных ценностях, о родителях, о том, что врачи и учителя - это живые, хорошие, и и крайне важные для всех нас люди. Это не подвиг? Нет. Но Павел сохраняет любовь и уважение гламурных ребят, которые выкладывают за столик на концертах «Камеди» три-четыре зарплаты бюджетника, чтобы потом над этими же бюджетниками и посмеяться. И он, хочется верить, чуть-чуть приводит эту тусовку в чувство.

Воля нарочито старается не заискивать ни перед барвихинскими, ни перед обычными. Получается не всегда, но сама попытка выдает в нем человека порядочного и благородного. За что и любим. Павел, с днем рождения!