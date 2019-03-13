Ушел из жизни последний член экспертной группы, расследовавшей гибель Гагарина

Анатолию Афанасьевичу было 98 лет. Но вот надо же какая закалка – до последних дней он работал над второй редакцией книги о своей жизни, в которой была и глава о том, как он участвовал в расследовании гибели Юрия Гагарина. Несколько лет назад я записал его воспоминания. После мы с ним время от времени созванивались, он рассказывал, как идет работа над книжкой. Генерал Польский был буквоедом:

- Только не пиши, что я был в госкомиссии, расследовавшей гибель Юры! Я был одним из экспертов, которые анализировали работу той госкомиссии!

Вот текст, который я написал тогда и согласовал с Анатолием Афанасьевичем.

Загадка XX века

Одна из самых печальных загадок XX века – гибель 27 марта 1968 года учебно-тренировочного истребителя УТИ МиГ-15, который пилотировал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Во втором, инструкторском, кресле сидел опытный летчик, Герой Советского Союза Владимир Серегин.

В официальных документах говорится: в 10 часов 30 минут 10 секунд Юрий Алексеевич запросил у руководителя полетов разрешение сделать разворот и уйти на «курс 320» - то есть вернуться на аэродром. В это мгновение все было нормально – полет проходил штатно. А всего через минуту машина врезалась в землю. Удар был такой силы, что в лесу образовалась воронка как от взрыва мощного артиллерийского снаряда.

Что же стряслось за эти страшные мгновения? Версий за эти годы выдвинуто множество. Но документально ни одна из них не подтверждена настолько, чтобы из версии превратиться в вердикт.

Сорок три года единственным официальным документом о гибели Гагарина и Серегина оставался некролог: «...В результате катастрофы при выполнении тренировочного полета...», подписанный Политбюро ЦК КПСС. В нем нет ни слова не было о причинах смерти пилотов...

Только в 2011 году — к 50-летию первого полета человека в космос – были рассекречены результаты расследования. Но и они весьма расплывчаты.

- Комиссия заключила: исходя из анализа обстоятельств летного происшествия и материалов расследования, наиболее вероятная причина катастрофы - выполнение резкого маневра для отворота от шара зонда. Или, что менее вероятно, - для предотвращения входа в верхний край первого слоя облачности, - цитировал документ начальник департамента по обеспечению деятельности архива производства президента РФ Александр Степанов.

В результате «резкий маневр привел к последующему попаданию самолета в закритичный режим полета и сваливанию в условиях усложненной метеорологической обстановки».

Речь идет о правительственной комиссии, которая была создана сразу же, как стало известно, что Юрий Гагарин погиб. В ее составе было четыре подкомиссии:

- по изучению летной подготовки экипажа, проверке организации и обеспечения полетов 27 марта (летная подкомиссия),

- по изучению и анализу материальной части самолета УТИ МиГ-15 (инженерная подкомиссия),

- по оценке состояния летчиков до и во время полета, официального опознания погибших (медицинская подкомиссия),

- подкомиссия КГБ, выяснявшая «по своей линии», не была ли катастрофа результатом заговора, теракта, злого умысла недоброжелателей.

Комиссия над комиссией

Участники этой комиссии известны. Расплывчатые результаты, озвученные только спустя 43 года после трагедии, тоже.

Но мало кто знает, что была еще одна комиссия, созданная для того, чтобы проверить насколько тщательно и объективно работали специалисты в первой. Называлась она «экспертной группой Военной-промышленной комиссии при Совете Министров СССР». Создали ее после письма космонавтов Валерия Быковского и Павла Поповича генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу – они считали, что «некоторые члены лётной подкомиссии пытаются найти ошибки в действиях погибших лётчиков». И таким образом оскорбляют их память… Именно в эту группу был включен и Анатолий Польский. В то время - начальник управления Научно-испытательного института ВВС.

- На 27 марта 1968 года на 9 часов 30 минут был запланирован взлёт самолёта МиГ-15УТИ инструктора – командира полка Владимира Серёгина с Юрием Гагариным. Задача - проверить его готовности к самостоятельному полёту на самолёте МиГ-17. Плановая высота полёта составляла 4200 метров, - сверялся Антолий Афанасьевич со своими записями. - А на 10 утра был назначен взлёт другого самолёта МиГ-15УТИ. Лётчик Андреев должен был на высоте 3000 метров в своей зоне полётов проверить машину после ремонта.

В полётном листе Гагарина-Серёгина была лаконичная запись: «Задание на полёт. Упражнение № 2 КУБП (курс учебно-боевой подготовки)». Это упражнение должно выполняться в простых метеоусловиях - вне облаков или за облаками. Но в тот день была многослойная облачность. Горизонт между слоями не просматривался. Нижняя кромка облачности располагалась на высоте около 600 м, верхняя – 5000 м. Мало того, прогнозировалось ухудшение погоды.

Серёгина задержал начальник Центра подготовки космонавтов, и к плановому времени взлёта он опоздал. Поэтому, взлёт самолёта Гагарина и Серёгина произошел с опозданием на 25 минут! Зато взлёт самолёта Андреева произошел вовремя – то есть меньше, чем через пять минут после взлета самолета Гагарина-Серегина!

Гагарин занял нужную высоту – 4200 метров, доложил по радио о начале выполнения задания, но всего лишь через четыре минуты вместо 14-15 минут по плану – о его окончании.

- То есть что-то произошло еще до разворота в сторону аэродрома?

- Если бы что-то произошло, Гагарин должен был доложить об этом руководителю полетов. А этого нет. Уверен, что досрочное окончание задания было вызвано плохой погодой – в облаках упражнение № 2 выполнять нельзя. Да и голос у Гагарина, когда он просил разрешения взять курс «320» - то есть возвращаться – был совершенно спокойный…

При этом вот что важно. Мы почти месяц сидели в авиационном институте в Люберцах и досконально изучали все материалы Государственной комиссии. И обнаружили, что как раз тогда, когда Гагарин должен был возвращаться на аэродром, некий летчик очень тревожным голосом сообщил «Высота – две тысячи». Эта фраза была на записи. Произнесена она была через 30 секунд после получения разрешения на возвращение на аэродром.

Обычно летчик сначала называет свой позывной – у Гагарина он был «625». А тут позывного не было.

Мы послали эту запись в Институт психологии Академии наук. Нам дали заключение, что тембр голоса и интонации говорят о том, что этот летчик бы перепуган. Причем, возможным столкновением.

- А как можно отличить волнение от беспокойства конкретно из-за столкновения?

- Так считали специалисты. Нам сказали – я точно помню - что такое состояние могло возникнуть только при опасности столкновения с другим самолетом!

- Так Алексей Архипович Леонов давно говорит, что самолет Гагарина и Серегина попал в воздушный вихрь, который создал пролетевший мимо сверхзвуковой истребитель Су-15…

- Су-15 действительно летали в этот день. Но на высоте 18 тысяч метров! Представляете, самолет вдруг снижается на 12 тысяч метров, чтобы в облаках найти самолет Гагарина и пролететь мимо?! Такого быть не может. Поэтому, когда не так давно Арсений Дмитриевич Миронов - он был членом летной подкомиссии - опубликовал свои материалы, доказывая, что опасность столкновения могла случиться только с самолетом Андреева, который находился совсем рядом на высоте 3000 метров, я с ним полностью согласился!

- А если сейчас можно с большой долей вероятности сделать заключение что же на самом деле случилось с МиГ-15УТИ Гагарина и Серегина, почему это не было сделано в 1968 году?

- Заместитель председателя ВПК Н.С. Строев рекомендовал руководителю нашей группы М.Н. Мишуку изъять из проекта акта упоминание о том, что перед прекращением связи с самолётом Гагарина-Серегина был зафиксирован беспокойный голос «неизвестного» лётчика. Не дали нам выяснить и то почему лётчик Андреев в своем докладе утверждал, что он выполнял полёт вне облаков.

В результате экспертная группа просто подтвердила заключение Государственной комиссии о том, что была опасность столкновения с шаром-зондом. Версию эту придумал известный летчик-испытатель Степан Анастасович Микоян. И она всех устроила.

- А почему не устроила бы версия с вероятным столкновением самолетом Андреева?

- Тут совсем другое дело. Пришлось бы разбираться вообще с организацией летной работы в 70-м особом истребительном авиационном полку – том полку, на самолетах которого летали космонавты. А летная подкомиссия и потом наша группа выявили множество нарушений.

- Например?

- Очень серьезное нарушение - отсутствие у Владимира Серёгина опыта полётов на самолёте МиГ-15 (МиГ-15УТИ) на больших углах атаки, при сваливании, в штопоре и выводе из него. В лётной книжке Серегина (а в нее лётчик записывает каждый полёт с указанием задания) данных о таких полетах нет.

Или вот еще одно обстоятельство, которое могло осложнить действия инструктора. Серегин имел большой опыт полётов (в том числе и боевых) на самолётах Ил-2. На них устанавливался прибор для определения пространственного положения самолёта – авиагоризонт АГД. А на самолёте МиГ-15УТИ в обеих кабинах установлены авиагоризонты АГИ-1 с принципиально другим видом индикации пространственного положения. Неправильное восприятие изображения на авиагоризонте пространственного положения самолёта могло в условиях энергичного манёвра вызвать опасные действия лётчика. И спровоцировать сваливание самолёта в штопор.

На аэродроме не работал ни фоторегистратор, который фиксирует положение самолетов на экране локатора. Не работал и радиолокационный высотомер. Так что документальных подтвержденных данных о том, как летел самолет Гагарина и Серегина нет. Траекторию движения МиГ-15УТИ восстанавливали в ЦАГИ с помощью математического моделирования возможных режимов снижения самолёта с высоты 4200 м до земли, исходя из того, что снижение продолжалось около 60 секунд. Результаты моделирования показали, что снижение самолёта за это время могло происходить только в режиме глубокой спирали или штопора.

В общем, если бы комиссия решила, что самолет Гагарина и Серегина по пути на аэродром чуть не столкнулся в самолетом Андреева и в результате сорвался в штопор, полетели бы головы не только начальника Центра подготовки космонавтов, мог лишиться погон и главком ВВС Вершинин, и многие-многие другие генералы.

- Выходит, человеческий фактор?

Я уверен, что катастрофа произошла из-за того, что в тот трагический день произошло роковое сочетание ошибок, сбоев, упущений в организации лётной работы в полку.

- Виноват в трагедии Юрий Гагарин? Он сидел в первой кабине…

- Об этом не может быть и речи. Он был проверяемым учеником и, как при обучении управлению любым видом транспорта, в данном случае за безопасность ответственность нёс инструктор.

Официально опубликованные переговоры УТИ МиГ-15 с землей 27 марта 1968 года:

10.8’00”

625 625, борт 18, прошу запуск

РП 625, запуск разрешаю

10.15’10”

625 625, прошу на полосу

РП Запрещаю 625

625 Понял

10.17’33”

РП 625, на взлетную

625 Понял, выполняю

10.18’42”

625 625 к взлету готов

10.18’45”

РП Взлет разрешаю 625

625 Выполняю

10.19’40”

625 Выполняю первый

РП Понял вас

10.20’45”

625 625 со второго уход на рубеж

РП Разрешаю 625

625 Вас понял

10.21’46”

625 625 с рубежа с набором 4200

РП 625 разрешаю

625 Понял, выполняю

РП Переход на третий

10.21’50”

625 Понял

10.22’16”

625 625 с рубежа в зону 20 с набором до 4200

РП Разрешаю двадцатку до четырех

625 Понял вас

10.23’56”

РП 625, за облака выйдете – доложите

10.24’00”

625 625 между облаками

РП Понял

10.25’50”

625 625 зону занял, высота 4200, прошу задание

РП Понял вас, разрешаю

625 Понял вас, выполняю

10.30’10”

625 625 задание в зоне 20 закончил.

Прошу разрешение разворот на курс 320

РП 625, разрешаю

625 Понял, выполняю

На этом официальная версия переговоров самолета Гагарина-Серегина с руководителем полета завершается. Продолжительность полета УТИ МиГ-15 составила всего около 12 минут.

Анатолий Польский утверждал, что на самом деле закончиться стенограмма переговоров должна была так:

10.30’40”

625 Высота – две тысячи

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Генерал-майор авиации Анатолий Польский.

Родился в 1921 году.

В 1942 году окончил ВВИА имени профессора Н.Е.Жуковского.

В 1942 — 1943 — руководил воздушно-стрелковой службой авиационного истребительного полка на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1943 — 1945 — преподавал в Высшей офицерской школе.

В 1945 — 1974 — служил в ГК НИИ ВВС, с 1959 по 1974 был начальником Управления испытаний специального оборудования самолетов.

В 1974 — 1983 — замначальника ЛИИ.

В 1983 — 1990 — руководитель НИИ авиационного оборудования.

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