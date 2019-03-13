2019-03-13T15:33:50+03:00
Происшествия

Совладельца золотодобывающей компании обманули на один миллион рублей

Мошенники представились сотрудниками крупной швейцарской компании. Бизнесмен даже не стал проверять это и перечислил им деньги
Евгений ОРЛОВ
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Сергей Докучаев.Сергей Докучаев.
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Самое интересное, что все нижеприведенные события, произошли еще 9 лет назад, но заявление Сергей Докучаев написал на аферистов только сейчас. Видимо долларовый миллионер решил собрать старые долги по крохам.

Сергей Докучаев — человек широко известный в бизнес-кругах. Он является совладельцем и акционером «Ланта-Банка», фармацевтической компании «Медфармтехнологии», золотодобывающей компании «Высочайший (GV Gold)», а также известной на весь мир ювелирной компании «Русские самоцветы».

Однако мошенники способны ввести в заблуждение даже таких опытных бизнесменов и банкиров. В 2010 году на Сергея Владимировича вышли мошенники, которые заявили, что являются сотрудниками «United Technology Corporation Sa» из Швейцарии и взяли у него в долго один миллион рублей. Согласно договору займа вернуть деньги заёмщики должны были через пять месяцев — в октябре. Но никто никаких средств так и не перечислил.

Спустя девять лет Докучаев все-таки решил обратиться в полицию. Состояние Сергея Докучаева по информации бизнес-изданий оценивается в 11, 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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