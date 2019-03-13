Алексей Панин о матери своей дочери: «Я лишу ее родительских прав через суд!»

Практически после рождения дочери Нюси Алексей Панин и мать его ребенка фотомодель Юлия Юдинцева расстались. Начались взаимные обвинения и борьба за дочь. Юдинцева утверждала, что ушла от мужа, потому что он пил. А Алексей рассказывал о запоях жены, от которых, с его слов, страдал ребенок.

— У меня на руках имеется копия медицинской карты, истории болезни Юдинцевой, а также еще много других сведений, подтверждающих то, что Юля тяжело психически больна и передача ей ребенка опасна для девочки, — рассказывал «КП» Алексей Панин.

Потом родители Нюси по очереди выкрадывали друг у друга ребенка, пока суд не постановил, что девочка будет жить с отцом. Так решила сама 11-летняя Нюся.

— С папой мне комфортнее. Он меня понимает. А мама на меня все время кричала. Мне было страшно находиться рядом с ней, — рассказывала журналистам дочь Панина.

И вот новый поворот. Актер намерен лишить родительских прав Юлию Юдинцеву.

Со слов Алексея, Юлия и раньше вела себя странно, говорила, что приедет к ребенку, девочка ее ждала, а мать так и не появлялась.

Сейчас же Юдинцева запретила дочери выезжать с отцом за пределы России.

— Моя дочь окончательно потеряла свою мать, заблокировала везде ее, — рассказал «КП» Алексей Панин. — Юлия Юдинцева десять лет назад поставила Нюсе запрет на выезд за границу. Сейчас ребенок по суду официально живет со мной.

11-летнюю Нюсю не выпустили с отцом за границуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И мы хотели поехать по совету врачей в оздоровительный лагерь в Испанию. Я ради этой поездки продал свой последний мотоцикл BMW. Мы решили с дочкой поехать за границу через Белоруссию, чтобы навестить в Минске семью с детишками, с которой мы дружим. И оттуда мы планировали поехать в Париж, а потом в Испанию, в детский лагерь. Опека была за. У нас были все документы на руках. В результате Нюся позвонила маме, упрашивала разрешить ей поехать в лагерь, но Юдинцева наотрез отказалась. Нюся рыдала, не могла понять, почему мама ее не отпускает в лагерь. И я решил: раз у нас есть заключение опеки и решение суда, попробуем поехать наугад.

Но из-за того, что мать отказалась подписать разрешение на выезд, Нюсю развернули на белорусской границе. Дочка, конечно же, плакала.

Хорошо, что мы поехали через Белоруссию. Нюся осталась с моими друзьями, дочка уговорила меня лететь в отпуск одному. Но она сейчас в стрессе.

И вот я думаю. По закону ребенок может общаться с родителями, если ему это общение не наносит физический и моральный вред. В данный момент Юдинцева нанесла вред моей дочери. Ребенку необходимо было выехать в оздоровительный лагерь. Мы сейчас с юристами планируем подать иск, чтобы отменить этот запрет на выезд и лишить Юдинцеву родительских прав. Общаться моя дочь с матерью категорически отказалась.

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