2019-03-13T18:45:21+03:00
Общество

«Технопарк» отстоял в суде строительство на станции Шиес

Оператор проекта строительства современного экотехнопарка в Архангельской области, ООО «Технопарк», успешно доказал в суде, что проводит все работы в полном соответствии с законодательством РФ
Олег Фролов
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Таким образом, возведение объекта по длительному хранению и переработке твердых бытовых отходов на железнодорожной станции Шиес будет продолжено.

Иск против строителей экотехнопарка в Арбитражный суд Архангельской области был подан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Согласно позиции истца, в Шиесе ведется капитальное строительство, для которого необходимо получить соответствующие разрешения, чего ООО «Технопарк» не сделало.

Отвечая на претензии Ростехнадзора, заместитель генерального директора ООО «Технопарк» Денис Синельников предложил провести независимую экспертизу строений экотехнопарка и предоставил суду ряд документов, подтверждающих соблюдение законодательства, градостроительных норм и правил.

- Никакие работы капитального характера на площадке не производятся. На указанном участке вообще никогда не будут происходить работы капитального характера, - заявил господин Синельников.

После этого Арбитражный суд принял решение отказать в иске Ростехнадзору, подтвердив отсутствие нарушений со стороны строителей экотехнопарка. Необходимо отметить, что ООО «Технопарк» является инвестором строительства, а сам экотехнопарк, как ожидается, приведет к созданию в регионе современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также поможет ликвидировать и рекультивировать несколько крупных несанкционированных свалок.

Кстати, в начале февраля арбитраж уже рассматривал похожий иск, поданный властями поселка Урдома, расположенного недалеко от стройплощадки, к ООО «Технопарк», ОАО «РЖД» и территориальному управлению Росимущества в Архангельской области. Урдомчане просили суд прекратить стройку, но также потерпели поражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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