Юрий Лужков - о новых антироссийских законопроектах Палаты представителей США: У них уже - истощение фантазии. Я просто в недоумении
Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные «на противодействие России».
Это так называемый Kremlin Act - "Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля". И закон "Об открытости Владимира Путина". Теперь эти документы должен утвердить сенат, а затем они поступят на подпись к президенту Дональду Трампу.
В основе и того, и другого проектов - примерно одинаковый "ассортимент" традиционных обвинений в адрес России и ее руководства, начиная с "аннексии Крыма" и заканчивая "вмешательством в американские выборы" и в целом "российской агрессией" и "угрозой Западу"...
- Юрий Михайлович, - обратился я к бывшему столичному градоначальнику в эфире Радио «Комсомольская правда». - Вот первый законопроект обязывает разведку США подготовить «доклад о намерениях российского руководства», а именно, - о «потенциальных военных действиях против НАТО». А также - о том, «какие уязвимые места может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками...»
- Вот эти такие обстоятельства, о которые ты мне сейчас сказал, говорят только об одном. Что уже нечего говорить.
- То есть?
- Им нечего говорить по сути, и вот придумывают какие-то моменты, которые, с моей точки зрения, не являются фундаментальными.
Вот все уже вроде бы было, хоть и на этот раз выглядит это очень как бы строго, страшно.
А ведь на самом деле - малопонятная ситуация, с точки зрения, будем так говорить, основополагающих моментов, связанных со стратегией взаимоотношений между государствами в мире...
Вопрос – что, у них вообще разведка-то была или нет? Они же должны чем-то были до этого заниматься… Ну, типа - как там Россия относится к Европе, чего она там страшит или не страшит Европейский союз?..
Что, - они должны сейчас, с открытой страницы, все эти моменты ставить перед соответствующими спецслужбами? А чем они занимались до этого? Они, что, не изучали эти вопросы? Что, это впервые, что ли, - должна прозвучать такая постановка? Странно...
Это похоже на переливание воды - из пустого в порожнее.
- Второй законопроект, кстати, также требует от директора нацразведки США в течение полугода представить доклад «о личном состоянии Российского президента», которого американские законодатели «обвиняют в коррупции».
- Во-первых, по собственности или состоянии Президента России – о том, о чем они там говорят... Сколько раз, например, на нашей памяти такие вопросы ставились? И 10 лет, и 5 лет назад… И вот - снова. Что, они эти вопросы 10 лет назад не выяснили? 5 лет назад не выяснили?
- О чем это говорит?
- А все о том же - говорить не о чем.
Мне кажется, это уже как бы истощение тех факторов, которые должны быть в анализе взаимодействия между Россией и остальным миром.
Но в основном это, в первую очередь, - «компетенция» Соединенных Штатов Америки. Это даже не в Европе, а это уже, как говорится, истощаются - в поиске всяких этих самых причин - в США.
- Истощение фантазии, вы хотите сказать?
- Фантазии.
- А как мы должны на это все реагировать?
- Знаешь, как, на фантазии можно реагировать? Только - или восторгом, или удивлением, недоумением.
- Понял. Спасибо огромное.
Юрий Лужков - о том, что палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта.Александр ГАМОВ
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