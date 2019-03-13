Юрий Лужков - о новых антироссийских законопроектах Палаты представителей США: У них уже - истощение фантазии. Я просто в недоумении

Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные «на противодействие России».

Это так называемый Kremlin Act - "Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля". И закон "Об открытости Владимира Путина". Теперь эти документы должен утвердить сенат, а затем они поступят на подпись к президенту Дональду Трампу.

В основе и того, и другого проектов - примерно одинаковый "ассортимент" традиционных обвинений в адрес России и ее руководства, начиная с "аннексии Крыма" и заканчивая "вмешательством в американские выборы" и в целом "российской агрессией" и "угрозой Западу"...

- Юрий Михайлович, - обратился я к бывшему столичному градоначальнику в эфире Радио «Комсомольская правда». - Вот первый законопроект обязывает разведку США подготовить «доклад о намерениях российского руководства», а именно, - о «потенциальных военных действиях против НАТО». А также - о том, «какие уязвимые места может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками...»

- Вот эти такие обстоятельства, о которые ты мне сейчас сказал, говорят только об одном. Что уже нечего говорить.

- То есть?

- Им нечего говорить по сути, и вот придумывают какие-то моменты, которые, с моей точки зрения, не являются фундаментальными.

Вот все уже вроде бы было, хоть и на этот раз выглядит это очень как бы строго, страшно.

А ведь на самом деле - малопонятная ситуация, с точки зрения, будем так говорить, основополагающих моментов, связанных со стратегией взаимоотношений между государствами в мире...

Вопрос – что, у них вообще разведка-то была или нет? Они же должны чем-то были до этого заниматься… Ну, типа - как там Россия относится к Европе, чего она там страшит или не страшит Европейский союз?..

Что, - они должны сейчас, с открытой страницы, все эти моменты ставить перед соответствующими спецслужбами? А чем они занимались до этого? Они, что, не изучали эти вопросы? Что, это впервые, что ли, - должна прозвучать такая постановка? Странно...

Это похоже на переливание воды - из пустого в порожнее.

- Второй законопроект, кстати, также требует от директора нацразведки США в течение полугода представить доклад «о личном состоянии Российского президента», которого американские законодатели «обвиняют в коррупции».

- Во-первых, по собственности или состоянии Президента России – о том, о чем они там говорят... Сколько раз, например, на нашей памяти такие вопросы ставились? И 10 лет, и 5 лет назад… И вот - снова. Что, они эти вопросы 10 лет назад не выяснили? 5 лет назад не выяснили?

- О чем это говорит?

- А все о том же - говорить не о чем.

Мне кажется, это уже как бы истощение тех факторов, которые должны быть в анализе взаимодействия между Россией и остальным миром.

Но в основном это, в первую очередь, - «компетенция» Соединенных Штатов Америки. Это даже не в Европе, а это уже, как говорится, истощаются - в поиске всяких этих самых причин - в США.

- Истощение фантазии, вы хотите сказать?

- Фантазии.

- А как мы должны на это все реагировать?

- Знаешь, как, на фантазии можно реагировать? Только - или восторгом, или удивлением, недоумением.

- Понял. Спасибо огромное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696961" frameborder="0"></iframe> Юрий Лужков - о том, что палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта.Александр ГАМОВ

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