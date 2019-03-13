Конгресс США одобрил законопроект, обязывающий разведку США раскрыть доходы Путина

СЕГОДНЯ 06:36 2019-03-13T06:39:41+03:00

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Директор Национальной разведки США должен представить в Конгресс США подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Соответствующий законопроект во вторник одобрили члены Палаты Представителей американского парламента.

Как передает телеканал C-SPAN, документ носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина". Согласно ему глава разведки перечислит в докладе все "известные источники дохода" российского лидера, а также якобы "используемых им посредников и подставные компании".

Кроме того, Конгресс хочет знать доходы должностных лиц и бизнесменов, которых в приписывают к числу российских олигархов.

Отметим, что президент РФ ежегодно отчитывается своем финансовом положении, крупных расходах и имуществе. Доходы Путина за 2017 год составили 18 млн 728 тыс. 268 рублей.

Как писал сайт kp.ru, 28 февраля стало известно, что американские законодатели решили потребовать от разведслужб США раскрыть данные о доходах и имуществе президента Путина. Свою инициативу они объяснили якобы имевшими место попытками России подорвать американскую демократию.

ИСТОЧНИК KP.RU