2019-03-13T19:52:38+03:00
Телевизор

Ярмольник объяснил, почему КВН "смотреть нельзя"

Экс-член жюри Клуба Веселых и Находчивых жестко отозвался о популярной телепрограмме
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
В течение многих лет Ярмольник регулярно появлялся в жюри КВНВ течение многих лет Ярмольник регулярно появлялся в жюри КВНФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Участвуя в эфире канала "Дождь" и предваряя вопрос ведущего про КВН, актер со смехом сказал: "Да, я знаю - с моим уходом это стало намного хуже!".

Напомним, в течение многих лет Ярмольник регулярно появлялся в жюри КВН и в какой-то момент, как казалось, превратился в еще одного, наравне с Юлием Гусманом, бессменного арбитра Клуба Веселых и Находчивых. Артист отсудил больше ста игр! Смех Леонида Исааковича был своеобразным знаком качества для команд - если Ярмольник смеется, значит, шутка удалась. Однако несколько лет назад он покинул программу, объяснив это тем, что шутки стали менее острыми, а такой КВН ему не интересен. Прежний КВН Ярмольник называл «узаконенным индивидуальным хулиганством», и сейчас именно этого хулиганства, шуток на грани фола, по мнению актера, очень не хватает. Повлияли на решение уйти и разногласия с самым главным кавеэнщиком - Александром Масляковым.

«Последние несколько лет это смотреть нельзя», - сказал 65-летний актер и продюсер, выступая в эфире "Дождя". Также Леонид Исаакович посетовал на то, что Клуб Веселых и Находчивых перестал быть главным поставщиком талантливой молодежи для отечественного шоу-бизнеса. Мол, новых звезд с кавеэновским прошлым все меньше и меньше.

Артист, однако, не стал поддерживать популярную версию о том, что КВН сгубила цензура - он отметил, что никто не мешает юмористам шутить на любые темы, стало быть, причина увядания популярнейшей телепрограммы совсем не в этом.

Ярмольник назвал выступления современных команд КВН несмешными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены
ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе
Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК
Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%