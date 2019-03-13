Ярмольник объяснил, почему КВН "смотреть нельзя"

Участвуя в эфире канала "Дождь" и предваряя вопрос ведущего про КВН, актер со смехом сказал: "Да, я знаю - с моим уходом это стало намного хуже!".

Напомним, в течение многих лет Ярмольник регулярно появлялся в жюри КВН и в какой-то момент, как казалось, превратился в еще одного, наравне с Юлием Гусманом, бессменного арбитра Клуба Веселых и Находчивых. Артист отсудил больше ста игр! Смех Леонида Исааковича был своеобразным знаком качества для команд - если Ярмольник смеется, значит, шутка удалась. Однако несколько лет назад он покинул программу, объяснив это тем, что шутки стали менее острыми, а такой КВН ему не интересен. Прежний КВН Ярмольник называл «узаконенным индивидуальным хулиганством», и сейчас именно этого хулиганства, шуток на грани фола, по мнению актера, очень не хватает. Повлияли на решение уйти и разногласия с самым главным кавеэнщиком - Александром Масляковым.

«Последние несколько лет это смотреть нельзя», - сказал 65-летний актер и продюсер, выступая в эфире "Дождя". Также Леонид Исаакович посетовал на то, что Клуб Веселых и Находчивых перестал быть главным поставщиком талантливой молодежи для отечественного шоу-бизнеса. Мол, новых звезд с кавеэновским прошлым все меньше и меньше.

Артист, однако, не стал поддерживать популярную версию о том, что КВН сгубила цензура - он отметил, что никто не мешает юмористам шутить на любые темы, стало быть, причина увядания популярнейшей телепрограммы совсем не в этом.