Загитова и Шарапова попали в список 25 самых популярных спортсменок мира

Сразу две российские спортсменки попали в рейтинг 25 самых популярных атлеток планеты по версии американского телеканала ESPN. На вершине - американская теннисистка Серена Уильямс, а сразу же следом за ней - россиянка Мария Шарапова.

Шарапова в своей карьере пять раз побеждала в турнирах Большого шлема. В ее активе - 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2016 году она получила полуторагодичную дисквалификацию за употребление мельдония. На данный же момент Шарапова занимает 29 место в рейтинге WTA.

Второй спортсменкой из России, попавшей в 25 самых популярных мира, оказалась 16-летняя фигуристка Алина Загитова. Она расположилась на 25 строчке. Загитова лишь в прошлом сезоне дебютировала на взрослом уровне. Однако же успела выиграть чемпионат России, Европы, финал Гран-При и Олимпиаду 2018. В этом сезоне на ее счету - две победы на этапах серии Гран-При. В финале она была второй. Серебро же ей досталось и на чемпионате Европы.

Что же касается первой пятерки рейтинга, то она выглядит так. Вслед за Шараповой на третье месте идет индийская теннисистка Саня Мирза, за ней - коллега по спорту Каролин Возняцки и еще одна спортсменка из Индии бандминтонистка Саина Нехвал.

ESPN составляет четвертый год рейтинг 25 самых известных спортсменок мира. В основе - формула с учетом трех факторов - частота поисковых запросов, число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты.