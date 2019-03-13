2019-03-13T22:39:10+03:00
Спорт

Загитова и Шарапова попали в список 25 самых популярных спортсменок мира

Рейтинг был составлен американскими аналитиками
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Фигуристка Алина Загитова.Фигуристка Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сразу две российские спортсменки попали в рейтинг 25 самых популярных атлеток планеты по версии американского телеканала ESPN. На вершине - американская теннисистка Серена Уильямс, а сразу же следом за ней - россиянка Мария Шарапова.

Шарапова в своей карьере пять раз побеждала в турнирах Большого шлема. В ее активе - 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2016 году она получила полуторагодичную дисквалификацию за употребление мельдония. На данный же момент Шарапова занимает 29 место в рейтинге WTA.

Второй спортсменкой из России, попавшей в 25 самых популярных мира, оказалась 16-летняя фигуристка Алина Загитова. Она расположилась на 25 строчке. Загитова лишь в прошлом сезоне дебютировала на взрослом уровне. Однако же успела выиграть чемпионат России, Европы, финал Гран-При и Олимпиаду 2018. В этом сезоне на ее счету - две победы на этапах серии Гран-При. В финале она была второй. Серебро же ей досталось и на чемпионате Европы.

Что же касается первой пятерки рейтинга, то она выглядит так. Вслед за Шараповой на третье месте идет индийская теннисистка Саня Мирза, за ней - коллега по спорту Каролин Возняцки и еще одна спортсменка из Индии бандминтонистка Саина Нехвал.

ESPN составляет четвертый год рейтинг 25 самых известных спортсменок мира. В основе - формула с учетом трех факторов - частота поисковых запросов, число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из итальянской церкви похитили картину Питера Брейгеля-младшего
Украина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX
Французские республиканцы предложили отменить санкции против России
Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены
ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе
Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК
Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%