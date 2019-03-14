Исландские извращенцы, крылатый хорват и ответ Кончите: Cамые странные конкуренты Сергея Лазарева на «Евровидении»

А в этом году все плюнули и решили как следует повеселиться. Мы выбрали пять самых интересных артистов, с которыми, как с картонным драконом в клипе на песню Scream будет биться наш Сергей Лазарев.

Кейт Миллер-Хайдке. Фото: eurovision.tv

Кейт Миллер-Хайдке - Плава Лагуна

Австралия вошла в конкурс «Евровидение» четыре года назад и каждый раз выставляла сильных участников. В этот раз решили ударить из всех орудий, отправив голосистую Кейт Миллер-Хайдке. Примечательна 37-летняя красавица в первую очередь платьем. Если у Полины Гагариной в 2015 году было чудо-платье с проекциями, которое лежало на сцене, то Кейт в своем возвышается над зрителями. Для эффектности позади певицы будет мотаться человек на палке. Судя по всему, он олицетворяет темную часть души, ибо песня рассказывает о возвращении из депрессии в равновесие. В композиции смешиваются поп и опера, что вместе с оригинальным луком заставляет вспомнить Плаву Лагуну из «Пятого элемента».

Hatari. Фото: eurovision.tv

Hatari - «Ненависть восторжествует»

Самые веселые видео, связанные с «Евровидением-2019», это реакция зрителей на песню этих совсем не веселых исландцев. Меньше всего от страны вулканов и трогательных футбольных болельщиков можно было ожидать группу, которую проще представить в квартале красных фонарей в БДСМ-театре. Но, как правильно написано в комментарии под видео, набравшем больше всего лайков: «В следующий раз, когда вам скажут, что «Евровидение» - это скучно и предсказуемо, покажите им этот клип».

Мужчины и женщины в коже, латексе и шипах. Кто-то на коленях, кто-то стучит огромным молотом по клеткам с танцорами. Солист группы Клеменс Ханниган рычит, его двоюродный брат изображает женский голос. Все это так же специфично, как и национальное исландское блюдо хаукарль - тухлое мясо гренландской полярной акулы. Да и название «Ненависть восторжествует». Но группа, несмотря на свой нонконформизм, уже обрела поклонников - тех, кто рад, что хоть что-то растрясет это благостное болотце евросмотра. Правда, у группы есть шанс вылететь с «Евровидения» - артисты прямо говорят, что хотят использовать сцену конкурса, чтобы разобраться с Израилем, где нарушаются права человека. Поглядим.

Билал ХассаниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Билал Хассани - «девочка с плеером»

19-летний представитель Франции Билал выглядит, как ответ Кончите Вурст. Бороды, как у австрийского трансвестита - победителя «Евровидения-2014», нет, но впечатление производит сильное. Встретите его на улице - решите, что это девочка-хипстер: белое каре, очочки, стильный прикид. Песня опять же в духе Кончиты - «я не такой, меня не изменить». Судя по всему, артист рассчитывает на поддержку ЛГБТ-аудитории, ведь кроме образа у него нет ничего потрясающего. Но пока тема трансгендерности не особо помогает - у букмекеров Хассани завис на 13-м месте.

Конан Осирис. Фото: youtube.com

Конан Осирис - руки-ножницы

30-летний португальский певец говорит про свой стиль так: «Мама Кевина (из «Один дома») бежит в спешке в аэропорт». В своей стране артист является примечательной личностью - и в старейшем секс-шопе Португалии работал, и записывал «шизофренические» музыкальные произведения. Выступать Осирис (на фото он с микрофоном) будет с товарищем-танцором. Костюмы у них - зашатаешься: белые «шубы», на лицах подобия масок, кисть одной руки заканчивается железной насадкой в виде длинных пальцев-щупалец. Музыкальный стиль не определить - эклектика с доминирующими национальными напевами.

Роко Блажевич. Фото: youtube.com

Роко Блажевич - ангелок

Хорват Роко родился в 2001 году, так что он является самым молодым участником евросмотра. У 18-летнего Блажевича неплохой голос, но вот песня страшно заунывная, немодная, без огня. Правда, есть визуализация посыла «мечтаю о любви» - здоровенные белые крылья. Возможно, артист в силу возраста воспринимает «Евровидение» как детский утренник, но на жюри такие ангельские аксессуары давно не действуют, и на первое место певца его крылья явно не вознесут.

И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Обнаженный мужик плавает в воде (2 шт.),

дивы (3 шт.),

голосящий КиВиН (3 шт.),

борец за какие-то права,

копия Джастина Тимберлейка,

женское эпичное нытье о любви (4 шт.),

молодой беззаботный паренек (2 шт.),

любовь спасет мир (3 шт.),

песня про «на-на-на» (2 шт.),

бормочущие под гитарку позитивные ребята: «мы безопасные, любим цветочки и хрустеть багетом по ночам»,

типичная танцевальная песня, которую мы слышали уже 800 раз (3 шт.),

мигрант с очень плохим произношением,

ну и наш Сережа Лазарев - молодец!

В этом году набор песен более позитивный - будто все расслабились, так что можно сказать, это будет «Евровидение» в его классическом виде, которое призвано развлекать и радовать все слои населения.