В России растет число больных раком

Сейчас у нас в стране состоят на онкологическом учете 3 млн 630 тысяч человек. Эти люди живут и борются с раком. В 2018 году онкодиагнозы были впервые поставлены 617 тысячам россиян. В 2017 году было 599 тысяч, то есть произошел прирост на 20 тысяч.

- Распространенность рака в России, как и во всем мире растет — в среднем на 2 - 3% в год, - рассказал «КП» главный онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. - Во-первых, рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни. Уже точно известно, что в большей степени рак развивается у людей старшего возраста. Во-вторых, улучшается диагностика. Поэтому болезнь обнаруживают чаще, но, что важно, на более ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение, как правило, высоки. Наконец, играет роль образ жизни — у молодых женщин стал чаще встречаться рак шейки матки (РШМ), потому что неупорядоченная половая жизнь ведет к заражению вирусом папилломы человека, на фоне которого развивается РШМ. Сразу уточню: регулярная сдача ПАП-теста (специальный анализ, который делают бесплатно при диспансеризации. - Авт.) позволяет вовремя начать лечение и обойтись без травмирующих операций.

- В России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», - продолжает академик Каприн. - Документ устанавливает цели, к которым нужно стремиться. Основные из них: к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63% (сейчас это в среднем около 30 - 40%). Еще раз повторю: чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение. Еще один важный показатель, которого мы должны достичь - снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек (сейчас 197,9 случаев). А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас это 53,9%).

Цели не просто поставлены, а подкреплены беспрецедентной государственной поддержкой и выделением средств для реализации программы. В частности, в 2019 году на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в бюджете заложено около 150 млрд рублей.

«ГОВОРИТЬ О ПОЛНОЙ ИЗЛЕЧИВАЕМОСТИ НЕЛЬЗЯ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА»

- Пациентам и их родственникам важно понимать, что рак это острое состояние, которое мы должны максимально перевести в хроническое заболевание с большим сроком наблюдения, - поясняет Андрей Дмитриевич. - Говорить об излечиваемости рака ни в одной стране мира в полной мере нельзя. Другое дело — длительная ремиссия, которая может быть заслугой врачей, самого пациента и качественного комбинированного лечения. Борьба против рака, как правило, сочетает в себе хирургическое лечение, лучевую и лекарственную терапию.

Так что людям нужно избавиться от распространенных заблуждений и осознавать: во-первых, рак лечится, можно достигать долгой ремиссии, новые методы лечения позволяют помогать на все более поздних стадиях. Во-вторых, пациентам обязательно нужно наблюдаться и регулярно проходить обследования в дальнейшем. Чтобы держать болезнь под контролем и не пропустить возможного нового обострения. «При лечении мы сейчас ставим задачу максимально сохранять качество жизни людей, чтобы не получилось так, что человек выживет, но после калечащей операции или химиотерапии дальше жить не захочет», - говорит Андрей Дмитриевич.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАБОЛЕТЬ

Врачи напоминают: чтобы снизить риск заболеть раком, нужно отказаться от курения, избавиться от лишнего веса, не злоупотреблять алкоголем и пребыванием на солнце. А также вовремя проходить диспансеризацию, которая с прошлого года заточена на онкопоиск. А именно: на сегодня в рамках бесплатной диспансеризации проводятся такие исследования для раннего выявления рака:

1) маммография, для женщин 39 - 48 лет раз в три года, 50 - 70 лет - раз в два года (в таком возрасте риск болезни повышается);

2) анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 49 — 73 лет раз в два года (этот анализ позволяет как можно раньше обнаружить рак кишечника);

3) ПАП-тест, то есть исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин от 30 до 60 лет раз в три года (для ранней диагностики рака шейки матки);

4) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови, для мужчин в 45 лет и в 51 год (помогает в борьбе против рака предстательной железы).

Чтобы узнать, полагается ли вам диспансеризация в текущем году, прощу всего позвонить в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС.

В ТЕМУ

С этого года в России введено информационное сопровождение граждан с впервые поставленным онкодиагнозом. Заниматься этим будут представители тех же страховых компаний, выдающих полисы ОМС.

- Страховые представители 3 уровня (это наиболее квалифицированные эксперты медицинских страховщиков. - Авт.) в масштабах всей страны будут отслеживать уровень доступности и качества медпомощи для таких больных, - рассказал «КП» председатель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук Алексей Березников. - В случае, если пациент «потерялся», то есть не обратился за медицинской помощью вовремя, страховой представитель свяжется с ним по телефону, мессенджеру или электронной почте. Напомнит о необходимости посетить врача, уточнит причину неявки, при необходимости свяжется с медицинской организацией.

Также вводится информационное сопровождение и экспертный контроль медпомощи онкопациентам, получающими химиотерапию. Те же страховые представители 3 уровня будут отслеживать соблюдение этапности (интервалов между курсами) и соответствие схем лечения клиническим рекомендациям Минздрава. Если объем помощи или предельные сроки между курсами химиотерапии нарушены (не совпадают с рекомендациями по данному заболеванию), то случай будет передаваться на экспертизу.