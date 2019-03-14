Fujida Karma Duos: видеорегистратор, антирадар и… камера заднего вида!

Эту не слишком качественную черно-белую запись сегодня несложно найти в Сети. И именно этих пожарных многие называют «изобретателями» автомобильного видеорегистратора. Устройства, без которого многие современные водители не рискуют выезжать на дороги общего пользования. Гаджета, который может спасти от дорожной подставы и даже доказать вашу невиновность в суде.

Когда я вспоминаю свой первый видеорегистратор, становится не по себе. Огромный «черный ящик» на не менее огромной присоске перекрывал изрядную часть площади лобового стекла. При этом коротенький кабель приходилось тянуть вдоль консоли к 12-вольтовой розетке-прикуривателю. Всё это выглядело громоздко и не добавляло удобства в пользовании климат-контролем или аудиосистемой. С тех пор прошло лишь несколько лет, но видеорегистраторы вышли на качественно новый уровень.

Если говорить о способах крепления, изменилось немногое. Герой сегодняшнего теста – видеорегистратор Fujida Karma Duos, также фиксируется на стекле при помощи присоски (некоторые регистраторы крепятся на двусторонний скотч). Вот только, во-первых, длина кабеля позволяет спрятать его от глаз, проложив под элементами обшивки салона. А, во-вторых, кабель крепится не к самому устройству, а к его поворотному держателю. Установка и демонтаж гаджета занимают всего пару секунд.

Karma Duos – одно из флагманских устройств компании Fujida. Соответственно, его возможности не ограничиваются функцией видеозаписи. В компактный корпус «Кармы» (95х55х30 мм) встроен GPS-информер, оповещающий о подавляющем большинстве стационарных радаров в радиусе полутора километров, будь то камера контроля скорости, выделенной полосы или обочины. Устройство «сотрудничает» как с американской GPS, так и с российской ГЛОНАСС. База данных камер обновляется каждую неделю.

Я тестировал устройство на протяжении всей рабочей недели и могу подтвердить – красивые слова из релиза недалеки от истины. Karma Duos радует интуитивно понятным и по-человечески русифицированным меню, продуманной эргономикой и завидным быстродействием. Но главное – действительно достойно выполняет функцию радар-детектора. Гаджет распознает пару десятков камер, включая Стрелку, Кордон, Крис-П и Визир. И не напрягает ложными срабатываниями (их одно-два на сотню).

В том, что с функцией видеозаписи Fujida Karma Duos справляется на ура, у меня не осталось сомнений уже после прочтения характеристик. Процессор Novatek (один из самых мощных и современных на сегодняший день), высокочувствительная матрица Sony Exmor и шестислойная стеклянная линза (разрешение – 1920х1080) с поляризационным эффектом – «правильные пчелы». Особенно понравилось качество ночной съемки – сочная, констрастная картинка и никаких засвеченных номеров!

Чем еще запоминается Karma Duos? Например, наличием W-Fi-модуля, который позволяет синхронизировать гаджет со смартфоном (для этого необходимо скачать приложение Fujida) и удаленно управлять видеозаписями, обновлять прошивку устройства или базы данных о расположении стационарных камер слежения. Не менее приятно удивило наличие встроенного G-сенсора (он же датчик удара). При его срабатывании запись автоматически защищается от стирания.

Третья функция «Кармы» – опциональная, но ничуть не менее полезная, чем первая и вторая. В дополнение к стандартному комплекту можно купить дополнительную камеру, которая будет играть роль «хвостового» видеорегистратора и по совместиительству камеры заднего вида. И хотя разрешение картинки здесь значительно ниже (640x480), чем у основного регистратора, со своими задачами она справляется хорошо. Изображение с камеры выводится на трехдюймовый дисплей и здорово помогает на парковке.

Остается вопрос цены. До личного знакомства с «Кармой» ценник в 12 999 рублей вызывает легкое чувство протеста, но после недели совместной жизни мнение переворачивается с головы на ноги. Комбо-устройства Fujida Karma Duos прекрасно выполняет сразу три полезнейшие функции, дарит ощущение качества (начиная с дизайна коробки, заканчивая усилиями на кнопках и быстродействием), и выполнено с уважением к покупателю (отдельно спасибо за USB-разъем на зарядном штекере).

Но самое главное, выезжая на дорогу, вы будете абсолютно уверены, что в спорной ситуации победит правда, а виновных настигнет карма. К сожалению, этот видеорегистратор придется вернуть, но я уже задумываюсь о покупке такого же.