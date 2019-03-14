Отдай телефон: Почему запрещать детям смартфоны можно, но бесполезно

Дмитрий Певцов выступил с наболевшим призывом не давать детям смартфоны. Эти гамельнские крысоловы уводят детей в виртуальный мир, нужно выдать всем кнопочные телефоны и снизойдет благодать.

Как человек, трижды в разные эпохи вступавший в эту битву и трижды с разгромом уползавший зализывать раны, я смотрю на его вырванное из груди, чтобы осветить нам путь, сердце с горькой усмешкой понимания. Когда-то, обнаружив, какая разверзлась бездна, я тоже заменил детям смартфоны обычными звонилками с тарифами "просто звонить" (таковых, кстати, еще и не не найдешь сейчас). Но перед этим чего только не было...

Истерики из-за запрета играть в "ангрибердз" вместо тренировки.

Ночные чаты в ВК в сообществе "Феи Вингс"

Суточные марафоны в контрстрайк.

200 (двести!) скачанных игр на планшет.

Все это обнаруживаешь, разумеется, постфактум и случайно. Многомесячные дискуссии на тему "Ну у всех в классе айфоны? Чем я хуже?!"

"Майнкрафт", о это исчадие, "Майнкрафт"!!! В память об этом безумии у меня на полке стоит квадратный шлем в клетку.

А Youtube с его обзорами игр, видео-блогерами и мультфильмами?!

Про то, что можно найти в хистори браузера у детей от 6 до 13 лет, я вам не буду говорить просто из гуманитарных соображений. Считайте, что я вас сейчас спас от сердечного приступа.

Что со всем этим делать? Ничего не делать, махнуть рукой? Забанить, включив кровавую диджитал-тиранию?

Можно запретить и смартфоны, и планшеты, и интернет, но во-первых, это будет такое подполье, что бойцы ирландской республиканской армии приедут по обмену опытом. А во-вторых, мир вокруг не запретишь.

Как говорил один вице-адмирал, "если совсем честно, то дети любят не папу и маму, а трубочки с кремом". Дети любят, чтобы им было интересно. Они, как вода, моментально перетекают туда, где им нравится. Запретите воде течь.

Обернитесь вокруг в вагоне метро. Если вы не увидите рядом минимум трех взрослых, играющих в лопающиеся пузырьки, с вашим вагоном что-то не так. Наш мир вдруг стал устроен так, что в нем играть в телефон интересней, чем жить. Вы для начала сами вылезьте из телефона. Хотя бы когда разговариваете с ребенком.

Поэтому рано или поздно место смартфонов все равно занимают планшеты компьютеры и видеоприставки.

Сейчас мы нашли какое-то хрупкое равновесие: играть можно, но не больше получаса за раз и это должно быть компенсировано - чтением, параграфом истории, английским, парой решенных страниц внешкольной математики. При любом дуновении ветра сложная система сдержек и противовесов рушится, и приходится отстраивать ее заново, но другого пути все равно нет. Нужно просто продержаться до того момента, когда руль окончательно вырвет из рук и ничего поделать будет уже нельзя.

Пишу эти строки, как последний защитник поверженной крепости, чертит углем на стене, что нет, мы не проиграли, мы лишь не победили. Они просто были сильнее нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В алтайских школах вводят табу на смартфоны

В бийской школе №18 решили запретить детям пользоваться смартфонами – по словам учителей, это отвлекает детей и мешает им учиться.

- Представьте, 20 человек в классе, кому-нибудь родители постоянно звонят. Вы же отключаете телефоны, когда в театр идете или в кино, чтобы другим не мешать, чем школа хуже, - говорит директор школы Светлана Евдокимова (подробности)