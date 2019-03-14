2019-03-14T13:34:06+03:00
Woman

Муж ни разу в жизни не признался мне в любви

8 марта для него – обычный день. Может ли женщина улучшить погоду в доме - «сама-сама»?
Диана
Поделиться:
Комментарии: comments1
Муж ни разу в жизни не признался мне в любвиМуж ни разу в жизни не признался мне в любвиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Сначала меня в этом письме привлекла цитата из мужа: «Суди о моем отношении по поступкам, а не по словам», я даже вынесла ее в подзаголовок. Но потом думаю: да все мужики так говорят женам – от дальнобойщиков до миллионеров. В этой истории другое интересно: автор изменилась, «готова идти дальше», как говорится, а ее супруг – нет.

«Прочитала письмо в прошлой рубрике «Любовь есть, а секса нет». И задумалась о своей семейной жизни… Мы с мужем почти 10 лет вместе. Секс-то у нас пока еще есть – несколько раз в месяц. Как вы пишете, это нормально. Супруг никогда не был особенно эмоциональным человеком, страстей-мордастей у нас не было. Я это списывала на то, что мы встретились уже взрослыми людьми, обоим за тридцать, и, слава Богу, выбирали друг друга трезво и здраво. Предложения руки и сердца тоже не было в официальном смысле. Просто он сказал «Давай распишемся».

В общем, отсутствие романтических разговоров меня не напрягало. Но теперь что-то во мне поменялось. В прошлом году мне исполнилось сорок лет. Особенных изменений во внешности и здоровье не чувствую, но понимаю, что уже не 25, и хочется какой-то поддержки от любимого человека – в виде комплиментов, признаний, романтических жестов…

Но этого ничего нет. После 8 марта единственный букет цветов дома стоит – от сотрудников. От мужа ничего. Для него это обычный день. В общем, стала я чахнуть. Смотрю недавно в зеркало: виски седые, надо бы в парикмахерскую, потом думаю: да ладно, и так сойдет.

Вспоминаю в вашей почте письмо от одной шестидесятилетней дамы, которая с мужем практически не общается, живут, как соседи. Я опасаюсь, что и у меня всё к этому идет. Разводиться не хочется. Ведь муж у меня объективно очень хороший: работает, зарабатывает: много делает для загородного дома, даже готовит вкусно. Когда я жалуюсь на отсутствие романтики, говорит: «Суди о моем отношении по поступкам, а не по словам».

Но все-таки хочется как-то улучшить наши отношения, сблизиться. Нынешний тон общения нас только отдаляет друг от друга. Я читала, как вы ходили на какие-то курсы «идеальных жен», где женщин обучают приемам и техникам улучшения отношений. Как вы думаете, это поможет реально? Помогло кому-нибудь? Буду благодарна за ответы.

Диана, 40 лет».

Диана, начну с конца вашего письма. Насчет «идеальных жен» и вообще женского могущества, с ним связанного. Я действительно посетила стопицот таких курсов и даже на одну рассылку подписана. Регулярно мне в почту сыплется мощнейший креатив. «Видео-тренинг Оральный секс: скандальная видео-инструкция от куртизанки», «Найди у него три сладких кнопки!». «Огонь страсти - тантрические ласки пениса», «На зарядку становись и вум-билдингом займись!». Я не отписываюсь, чтобы иногда поржать.

Однако дела у властительниц пенисов идут сегодня как никогда скверно. За лекцию про оральный секс, например, ломят всего 900 рублей. Сегодня дешевле только подстричься под полубокс. А ведь когда-то подобные сакральные откровения стоили от 10 тысяч! И некоторые платили. Но потом перестали.

Почему? Полагаю, ответ очевиден.

И у вашего мужа, как и у прочих, нет никаких универсальных «сладких кнопок». Потому что он живой мальчик, а не электрический. Зато готовить умеет. Мой вот не умеет. Хотя цветов на 8 марта тоже не подарил, феминист противный!

Дорогие читатели, что думаете о проблеме Дианы? Делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями. Здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин призвал к ускорению темпов строительства жилья
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами
В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Песков: планы испытать ракеты являются логическим продолжением позиции США по ДРСМД
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков