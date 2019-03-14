Муж ни разу в жизни не признался мне в любви

Сначала меня в этом письме привлекла цитата из мужа: «Суди о моем отношении по поступкам, а не по словам», я даже вынесла ее в подзаголовок. Но потом думаю: да все мужики так говорят женам – от дальнобойщиков до миллионеров. В этой истории другое интересно: автор изменилась, «готова идти дальше», как говорится, а ее супруг – нет.

«Прочитала письмо в прошлой рубрике «Любовь есть, а секса нет». И задумалась о своей семейной жизни… Мы с мужем почти 10 лет вместе. Секс-то у нас пока еще есть – несколько раз в месяц. Как вы пишете, это нормально. Супруг никогда не был особенно эмоциональным человеком, страстей-мордастей у нас не было. Я это списывала на то, что мы встретились уже взрослыми людьми, обоим за тридцать, и, слава Богу, выбирали друг друга трезво и здраво. Предложения руки и сердца тоже не было в официальном смысле. Просто он сказал «Давай распишемся».

В общем, отсутствие романтических разговоров меня не напрягало. Но теперь что-то во мне поменялось. В прошлом году мне исполнилось сорок лет. Особенных изменений во внешности и здоровье не чувствую, но понимаю, что уже не 25, и хочется какой-то поддержки от любимого человека – в виде комплиментов, признаний, романтических жестов…

Но этого ничего нет. После 8 марта единственный букет цветов дома стоит – от сотрудников. От мужа ничего. Для него это обычный день. В общем, стала я чахнуть. Смотрю недавно в зеркало: виски седые, надо бы в парикмахерскую, потом думаю: да ладно, и так сойдет.

Вспоминаю в вашей почте письмо от одной шестидесятилетней дамы, которая с мужем практически не общается, живут, как соседи. Я опасаюсь, что и у меня всё к этому идет. Разводиться не хочется. Ведь муж у меня объективно очень хороший: работает, зарабатывает: много делает для загородного дома, даже готовит вкусно. Когда я жалуюсь на отсутствие романтики, говорит: «Суди о моем отношении по поступкам, а не по словам».

Но все-таки хочется как-то улучшить наши отношения, сблизиться. Нынешний тон общения нас только отдаляет друг от друга. Я читала, как вы ходили на какие-то курсы «идеальных жен», где женщин обучают приемам и техникам улучшения отношений. Как вы думаете, это поможет реально? Помогло кому-нибудь? Буду благодарна за ответы.

Диана, 40 лет».

Диана, начну с конца вашего письма. Насчет «идеальных жен» и вообще женского могущества, с ним связанного. Я действительно посетила стопицот таких курсов и даже на одну рассылку подписана. Регулярно мне в почту сыплется мощнейший креатив. «Видео-тренинг Оральный секс: скандальная видео-инструкция от куртизанки», «Найди у него три сладких кнопки!». «Огонь страсти - тантрические ласки пениса», «На зарядку становись и вум-билдингом займись!». Я не отписываюсь, чтобы иногда поржать.

Однако дела у властительниц пенисов идут сегодня как никогда скверно. За лекцию про оральный секс, например, ломят всего 900 рублей. Сегодня дешевле только подстричься под полубокс. А ведь когда-то подобные сакральные откровения стоили от 10 тысяч! И некоторые платили. Но потом перестали.

Почему? Полагаю, ответ очевиден.

И у вашего мужа, как и у прочих, нет никаких универсальных «сладких кнопок». Потому что он живой мальчик, а не электрический. Зато готовить умеет. Мой вот не умеет. Хотя цветов на 8 марта тоже не подарил, феминист противный!

Дорогие читатели, что думаете о проблеме Дианы? Делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями. Здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.