Сочиняя «Трех мушкетеров», Дюма переписал чужой черновик

В предисловии к роману Дюма сообщает, что основой для его самого знаменитого романа стали «Мемуары господина д’Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров», на которые он якобы случайно наткнулся в Королевской библиотеке. На самом деле это, конечно, лукавство: «Мемуары» написаны Гасьеном Сандром де Куртилем (1644–1712), и Дюма раньше уже обращался к творчеству этого автора, когда писал роман «Сильвандир». Де Куртиль и сам был мушкетером, и, возможно, был знаком с реальным Д’Артаньяном - а скорее всего, не был, выдумав его историю из головы. Во всяком случае, его «Мемуары» вышли только через 27 лет после смерти героя. И это были отнюдь не единственные «Мемуары», которые де Куртиль написал от первого лица. (В частности, он сочинил мемуары графа де Рошфора, которые Дюма тоже прочитал - оттуда взята деталь с клеймом в виде лилии на плече преступницы; вообще, Дюма ознакомился с добрым десятком воспоминаний в процессе подготовки к написанию романа).

Миледи была прелестной 22-летней блондинкой

Мушкетеры на самом деле юнцы, а не те потрепанные жизнью персонажи за 30, какими мы привыкли видеть их в экранизациях. Самому старшему, угрюмому Атосу, по подсчетам литературоведов, всего 26 лет. Арамису, по замечанию самого Дюма, 22-23 года. Про возраст Портоса ничего не говорится, но, судя по всему, ему примерно столько же. Про Д’Артаньяна, наконец, во первых строках сообщается, что ему 18. Миледи всего 22 года, это прелестная голубоглазая блондинка, к которой относятся как к ангельскому созданию, у нее не написано на лице, как у игравших ее потом Маргариты Тереховой или Миллы Йовович, «я - роковая страстная женщина». Это совершенно другой тип роковой женщины, скорее уж напоминающий о героине Эммы Стоун в недавней «Фаворитке».

Лорд Бекингэм на этом фоне старик, ему 35. Но Анне Австрийской - «лет двадцать шесть или двадцать семь», а королю Людовику XIII - 24.

И у большинства персонажей в романе были совершенно реальные прототипы. О них, к сожалению, известно не так много - но они существовали!

Д’Артаньян

Прототип: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян

Родился около 1611 года в городке Люпиаке (сейчас там находится посвященный ему музей). Отец был сыном купца, выбившегося в дворяне, мать происходила из старинной и уважаемой гасконской семьи Монтескье д’Артаньян. Именно благодаря родственникам по материнской линии в 1630-е годы Шарль смог сделать карьеру в Париже - он служил под началом капитана Дезэссара. Погиб при осаде Маастрихта 25 июня 1673-го, есть мнение, что похоронен в церкви св. Петра и Павла на окраине Маастрихта, в районе Волдер.

Легко заметить, что Дюма несколько сдвинул дату рождения героя: в то время, когда разворачивается действие «Мушкетеров», ему было всего 14 лет (остальные прототипы были еще моложе). И, к слову, в книге он ни разу не называется по имени. Дюма сначала придумал ему имя Натаниэль, но потом совместно с издателями счел его неподходящим.

Ну и еще: реальный д’Артаньян не враждовал ни с Ришелье, ни с Мазарини. На самом деле именно при Мазарини он получил продвижение по службе.

Атос

Прототип: Арман, сеньор де Силлег, д’Атос и д’Отевьель

Про д’Артаньяна все презрительно говорят «гасконец» - то есть выходец из глухой провинции. Но на самом деле реальные прототипы всех мушкетеров тоже выходцы с юго-запада Франции. То, что они земляки, отчасти объясняет их братские отношения (во Франции некогда даже существовало объединение благородных мужей-гасконцев, члены которого помогали друг другу совсем по принципу «Один за всех и все за одного»).

Гасконец Арман д’Атос родился в 1615 году, через четыре года после д’Артаньяна. Он был двоюродным братом Исаака де Порто (прототипа Портоса). В книге один персонаж говорит про Атоса: «это не человеческое имя, это название какой-нибудь горы!» Имеется в виду гора Афон в Греции, где расположен древний православный монастырь (по-французски она называется Athos). Несомненно, когда Дюма создавал образ сумрачного мушкетера, он учитывал ассоциации с монахами и со скалами. Но на самом деле имя происходит от деревушки Атос-Аспи, единственной достопримечательностью которой являются руины замка «того самого» Атоса.

Герой Дюма проживает в трилогии довольно долгую жизнь, а Арман д’Атос не дожил до 30 - он был убит на дуэли. Сведения об этом были раскопаны исследователями в монастыре, где велись записи о подобных событиях.

Портос

Прототип: Исаак де Порто

Родился в 1617 году. Он из старинного беарнского рода, фамилия происходит от французского porthaux - так называли зубчатые приграничные сторожевые башни. Они, наряду с разьяренным львом, были изображены и на семейном гербе Порто. Исаак был мушкетером, и прожил очень долгую жизнь, особенно для своей эпохи и своего рода занятий - 95 лет.

Арамис

Прототип: Анри, сеньор д’Арамиц

Годы его жизни точно не установлены: появился на свет он около 1620-го, а умер то ли в 1655-м, то ли в 1674-м. Он был родственником капитана де Тревиля, который вызвал его в Париж и определил на службу королевским мушкетером. Как и в книге, д’Арамиц мечтал стать священником (и в конце концов стал аббатом в Беарне). А перед тем женился и стал отцом двух сыновей и одной дочери.

Миледи де Винтер

Прототип: графиня Карлайл или леди Кларик де Винтер

Этот персонаж упоминается в мемуарах Франсуа де Ларошфуко и Юбера де Бриенна. Есть она и у де Куртиля. Но везде она - персонаж второго плана (Куртиль называет ее фрейлиной английской королевы Генриетты-Марии Французской). Можно считать, что Дюма и Маке придумали эту героиню почти что с нуля.

Самая безумная теория насчет Миледи принадлежит Лорду Садли, в 1952 году опубликовавшему перевод книги на английский: он считает, что она была трансгендером или гермафродитом, и это - а вовсе не лилия на плече - и есть ее настоящий страшный секрет. Садли предположил, что частичным прототипом Миледи стал шевалье д’Эон (1728-1810), французский шпион, который первую половину жизни провел как мужчина, а вторую - как женщина (историки до сих пор спорят, кем он был на самом деле). Речь о шевалье идет, в частности, в романе Валентина Пикуля «Пером и шпагой».

Штрихи мастера

Многим известно, что Александр Дюма использовал творчество «литературных негров», и может создаться ощущение, что на него одновременно работала целая артель «рабов». На самом деле огромное количество своих текстов он все-таки написал в одиночку. А «Мушкетеров» создал в сотрудничестве с одним-единственным литератором - Огюстом Маке (с ним же он работал над «Графом Монте-Кристо», «Графиней де Монсоро», «Двадцать лет спустя», «Виконтом де Бражелоном» и еще несколькими произведениями). На обложке указывалось только имя Дюма - а сейчас во Франции книги переиздаются еще и с указанием имени Маке. Он, грубо говоря, создавал их черновики этих книг, а Дюма занимался редакторской работой. Разница в том, что Маке, судя по всему, не был великим писателем, - хотя умел сочинять и разрабатывать сюжеты. А Дюма как раз был великим, и именно его неповторимый стиль придал «Мушкетерам» их непреходящее обаяние.

Большая часть того, что Маке сочинял для Дюма, просто не сохранилась - он писал в одном экземпляре, отсылал соавтору, тот переписывал все это набело, а оригинал уничтожал - вероятно, намеренно. В какой-то момент соавторы рассорились. Маке захотел свою долю славы и предъявил публике свой сохранившийся вариант главы о казни Миледи. Лучше бы он этого не делал. Выяснилось, что он действительно написал ее от начала и до конца, но все, что делает эту главу незабываемой - как раз «штрихи», добавленные Дюма. Максим Чертанов в блестящей биографии Дюма, несколько лет назад вышедшей в серии «ЖЗЛ», приводит сравнения между текстом Маке и окончательной версией «Мушкетеров».

Почитайте - и поймете, почему прах Дюма в конце концов был с почестями перенесен в главную французскую усыпальницу, парижский Пантеон, а прах Маке покоится на кладбище Пер-Лашез…

Вариант Маке:

«Тогда стала видна ужасная сцена: палач медленно поднял обе руки, опустил меч, и обезглавленное тело повалилось под ударом. Был слышен свист меча и крик жертвы.

Человек, закутанный в плащ, столкнул тело в реку и скрылся в темноте».

Вариант Дюма:

«Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки; в лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились; послышался свист меча и крик жертвы, затем обезглавленное тело повалилось под ударом.

Палач отстегнул свой красный плащ, разостлал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку.

Выехав на середину реки, он остановил лодку и, подняв над водой свою ношу, крикнул громким голосом:

— Да свершится правосудие божие!

И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним…»

Концовка главы в версии Маке:

«Мушкетеры искали глазами лорда Винтера и д’Артаньяна. Первый убежал, второго тоже не было нигде видно».

Концовка Дюма:

«Три дня спустя четыре мушкетера вернулись в Париж; они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит г-ну де Тревилю.

— Ну что, господа, — спросил их храбрый капитан, — хорошо вы веселились, пока были в отлучке?

— Бесподобно! — ответил Атос за себя и за товарищей».

Построчный гонорар

Как известно, роман публиковался частями в газете Le Siècle, начиная с 14 марта 1844 года. Дюма платили построчный гонорар (а он отдавал Маке его часть). Андре Моруа пересказывает анекдот: Дюма придумал слугу Атоса, бретонца Гримо, который по требованию хозяина изъяснялся предельно лаконично. Это позволяло ему заполнять страницы репликами Гримо типа «Да» или «Нет», что существенно увеличивало число строк. Но потом в редакции объявили, что будут платить только за те строки, которые занимают минимум половину колонки. Тогда Дюма начал подумывать о том, чтобы вообще убрать Гримо из романа: «Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему!»

Так или иначе, роман пользовался колоссальным успехом, став литратурной сенсацией. Оноре де Бальзак признавался, что читал его весь день, не в силах оторваться. Роман вскоре был издан в виде книги, через два года, в 1846-м переведен на русский. Середина 1840-х была периодом расцвета Дюма - он выпускал один шедевр за другим: за «Мушкетерами» последовали «Граф Монте-Кристо», за ним - «Королева Марго». Больше такого блестящего периода в его карьере не будет…