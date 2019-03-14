"Это было вырвано из контекста". Советовавший диабетикам похудеть депутат Госдумы прокомментировал свои слова

Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко, который советовал диабетикам похудеть, заявил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.

«Это вырвано из контекста, во-первых. И извращенная часть моего выступления уже в дискуссии. У нас сахарный диабет – два типа. Первый тип так называемый инсулинозависимый. Это когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин. Основная масса сахарного диабета – это второй тип, который возникает от элементарного потребления избыточного сахаров, жиров, углеводов и так далее. И у нас полный рост начался с 90-х годов, когда у нас вошли сети быстрого питания, «Макдоналдс», фастфуды, сникерсы, кола и так далее. Люди активно потребляли. Эту пищу рекламировало телевидение. И отсюда произошел рост почти в два раза количества больных сахарным диабетом», - пояснил депутат в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Герасименко раскритиковали за его высказывание в Госдуме, где он заявил, что при диабете эффективнее снижение веса, чем лекарства.

«Давно работаю с эндокринологом, я сам хирург и врач с многолетним опытом, отмечают, что самое главное для больных сахарным диабетом второго типа – это нормализовать свой вес. И, как правило, при нормализации веса уже сахар нормализуется. И не требуется принимать таблетированные препараты. Поэтому речь шла только об этом. О профилактике. И я сказал, что это современное направление, у нас в России, к сожалению, мы выходим, по-моему, на третье место в мире по избыточному питанию. И поэтому нужно, прежде всего, следить за своим весом. И заниматься здоровым образом жизни», - добавил Герасименко, которого цитирует сайт kp.ru.

Депутат подчеркнул, что его слова не относились к вопросам лечения, особенно первой группе инсулинозависимых.

«Просто специально кто-то пусти эту «утку» в СМИ, и это активно раздувают», - подытожил парламентарий.