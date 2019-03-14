2019-03-14T14:11:18+03:00
Общество

"Это было вырвано из контекста". Советовавший диабетикам похудеть депутат Госдумы прокомментировал свои слова

Николай Герасименко заявил, что его неправильно поняли и разъяснил конкретно, что он имел в виду
Екатерина БОЛГОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Николай Герасименко.Николай Герасименко.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы от Алтайского края, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко, который советовал диабетикам похудеть, заявил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы.

«Это вырвано из контекста, во-первых. И извращенная часть моего выступления уже в дискуссии. У нас сахарный диабет – два типа. Первый тип так называемый инсулинозависимый. Это когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин. Основная масса сахарного диабета – это второй тип, который возникает от элементарного потребления избыточного сахаров, жиров, углеводов и так далее. И у нас полный рост начался с 90-х годов, когда у нас вошли сети быстрого питания, «Макдоналдс», фастфуды, сникерсы, кола и так далее. Люди активно потребляли. Эту пищу рекламировало телевидение. И отсюда произошел рост почти в два раза количества больных сахарным диабетом», - пояснил депутат в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Герасименко раскритиковали за его высказывание в Госдуме, где он заявил, что при диабете эффективнее снижение веса, чем лекарства.

«Давно работаю с эндокринологом, я сам хирург и врач с многолетним опытом, отмечают, что самое главное для больных сахарным диабетом второго типа – это нормализовать свой вес. И, как правило, при нормализации веса уже сахар нормализуется. И не требуется принимать таблетированные препараты. Поэтому речь шла только об этом. О профилактике. И я сказал, что это современное направление, у нас в России, к сожалению, мы выходим, по-моему, на третье место в мире по избыточному питанию. И поэтому нужно, прежде всего, следить за своим весом. И заниматься здоровым образом жизни», - добавил Герасименко, которого цитирует сайт kp.ru.

Депутат подчеркнул, что его слова не относились к вопросам лечения, особенно первой группе инсулинозависимых.

«Просто специально кто-то пусти эту «утку» в СМИ, и это активно раздувают», - подытожил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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