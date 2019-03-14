2019-03-14T14:51:09+03:00
Экономика

Минприроды намекнуло, что в России кончается нефть

Аналитики предсказывают падение добычи на два процента в год [видео]
Михаил ЗУБОВ
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Запасы нефти в России иссякают.Запасы нефти в России иссякают.Фото: REUTERS
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Минприроды впервые опубликовало стоимость всех полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены в 39,6 трлн руб., природного газа — 11,3 трлн руб. Обещано, что эта оценка будет обновляться ежегодно.

Минприроды оценило стоимость всей нефти в стране.

В министерстве пояснили, что речь идет только о месторождениях, где ведется добыча. То есть сумма разведанных запасов выше. Тем не менее, эти данные настораживают. Совокупная стоимость всех ресурсов с учетом угля, железа, золота, алмазов - всего 55,2 трлн рублей. Это чуть больше одной второй годового ВВП. Мы, оказывается, не так богаты ресурсами, как нам казалось.

Страшнее другое. Россия продает на внешний и внутренний рынки нефти примерно на 6 трлн руб. в год. Если исходить из формальной арифметики Минприроды, то нефть у нас закончится через 6,5 лет. Так ли это?

- Запасы нефти, которая легко добывается, в России действительно иссякают, - сказал «КП» аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. - Видимо, на это и хотят намекнуть аналитики Минприроды, хотя их цифры не имеют ничего общего с реальностью. Как они умудрились сегодня оценить запасы нефти в деньгах, не зная какой будет цена на нефть и динамика добычи? Это даже в нефтяных компаниях не знают — у них горизонт планирования - два года, а на три уже не заглядывают. Именно поэтому не вкладываются в новые месторождения, которые принесут отдачу только через 10-15 лет. Если верить аналитическому центру в Сколково, то в ближайшие годы добыча нефти будет расти и достигнет пика в 2020-21 годах, а потом начнется спад. Сейчас мы быстренько добиваем очень дешевую по извлечению нефть и не трогаем ту, добыча которой рентабельна только при рыночной цене выше $80 за баррель. Поэтому через считанное число лет после достижения пика начнется быстрое падение добычи - в среднем на 2% в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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