2019-02-26T20:10:50+03:00
Экономика

Эксперт: Если Россия потеряет Венесуэлу, мировые цены на нефть рухнут

Доктор экономических наук Елена Устюжанина объяснила «КП», почему исход противостояния в Каракасе важен для Москвы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Если законного президента свергнут, то правила игры полностью изменятсяЕсли законного президента свергнут, то правила игры полностью изменятсяФото: REUTERS
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В Боливарианской Республике продолжается конфликт между законным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо. Первого поддерживают Россия, Китай и Турция, второго — США и ряд их сателлитов. Упирается всё в главное богатство Венесуэлы — нефть. В лучшие годы страна добывала 2-3 млн баррелей в сутки, сейчас — лишь порядка одного миллиона. При этом Гуаидо обещает решить все проблемы, одним махом подняв дебет до… 4 млн! Немало, учитывая, что ежедневный объём добычи чёрного золота во всём мире — 80-100 млн баррелей. Почему гипотетическая победа проамериканской оппозиции в Каракасе может принести России неприятности — «Комсомолке» рассказала доктор экономических наук, зав. кафедрой экономической теории РЭУ им. Плеханова Елена Устюжанова:

— Если мы оттуда уйдём, то туда завтра придут американцы. В Венесуэле самые большие разведанные запасы нефти в мире. Это тяжёлая нефть, с большим содержанием серы, очень дорогая. И с разработкой нефти тоже всё непросто: Мадуро и его предшественник Уго Чавес иностранцев вытесняли, затягивали подписание концессионных соглашений, не давали гарантий, которые, конечно, нужны любому инвестору. Из-за этого разработка новых месторождений практически не ведётся, в основном эксплуатируются старые. Но, в любом случае, при Мадуро американцы в Венесуэле не работали.

Если законного президента свергнут, то правила игры полностью изменятся, в республике при поддержке новой власти начнут работать американцы. Они получают контроль над компаниями, которые будут осваивать новые месторождения. (То есть с новейшими западными технологиями венесуэльскую добычу действительно можно за короткий срок скачкообразно увеличить, как и обещает Гуаидо — прим. «КП»).

В итоге американцы из импортёра энергоносителей превращаются в экспортёра. Строго говоря, некоторые возможности для этого у них есть и сейчас, но в США тоже добывается не лучшая нефть: «лёгкая» сланцевая с низкой плотностью.

А теперь Вашингтон сможет контролировать огромные объёмы поставок нефти на мировой рынок и диктовать её стоимость, так что даже роль ОПЕК отойдёт на второй план. После наращивания венесуэльской добычи цены рухнут, что ослабит Россию, ведь торговля энергоносители — важнейший источник наполнения нашего бюджета (цены на газ, напомню, привязаны к ценам на нефть). Отчего наш ВВП в долларовом выражении резко упадёт.

Такой комбинацией Вашингтон убивает двух зайцев: ослабит Россию и лишит доступа к венесуэльской нефти Китай, который сейчас к ней привязан, что сделает Пекин более зависимым от США. (Кстати, от венесуэльской нефти зависит и Куба: ей ещё Чавес поставлял за бесценок топливо в обмен на техническое сотрудничество — прим. «КП»). Так что, наверное, тут надо задаваться лишь одним вопросом: почему Белый дом решил начать свои «венесуэльские проекты» только сейчас. Для него свержение Мадуро чрезвычайно выгодно. Для России же — нет.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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