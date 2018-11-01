Выбросят ли Штаты Россию с нефтяного и газового рынка?

СЕГОДНЯ 01:11 2018-11-01T01:11:38+03:00

Высокие цены на нефть могут подтолкнуть США к еще более радикальным мерам в отношении России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первый пошел. Польша заключила 20-летний контракт с США на поставку оттуда сжиженного газа. А канцлер Германии Ангела Меркель, по словам источников Wall Street Journal, обещала финансово поддержать строительство терминала на территории этого соседнего государства. Американцы пытаются забрать у России европейский рынок газа. А конечная их цель, как считают некоторые эксперты, отжать у России сверхдоходы от продажи нефти.

Что это: паранойя или реальная опасность для страны?

СНОВА 100 ДОЛЛАРОВ?

Рынок нефти и газа в последний год радует и главу Минфина Антона Силуанова, и простых граждан. Нефть сравнительно дорогая - доходы бюджета растут, экономика укрепляется. И есть все предпосылки, что баррель в ближайшем будущем дойдет до символичных $100.

На это работает сразу несколько факторов. Самый главный - санкции против Ирана. С 4 ноября экспорт нефти для него будет запрещен. Ожидается, что мировой рынок потеряет до 2 млн. баррелей в сутки - примерно 2%.

Для сравнения, крупнейшие мировые экспортеры - Россия, Саудовская Аравия и США - производят каждый день по 10 - 11 млн. баррелей. Поэтому после ухода Ирана с сырьевого рынка дефицит нефти будет не катастрофическим, но он все же будет.

Плюс масла в огонь подливают проблемы двух других экспортеров нефти: грядущий дефолт Венесуэлы и политические проблемы в Саудовской Аравии, вызванные убийством местного диссидента и журналиста Джамаля Хашкаджи. Это дополнительно подталкивает цену барреля вверх.

С одной стороны, дорогая нефть - это благо для нашего бюджета. В этом году он и так будет профицитным более чем на 2 трлн. рублей. С другой - именно они могут подтолкнуть США к еще более радикальным мерам в отношении России.

СЫРЬЕВЫЕ САНКЦИИ

Шуму вокруг антироссийских санкций США последние четыре года было много, но реально они были сравнительно беззубыми. Однако расслабляться рано. Многие эксперты уверены, что главная цель американцев - забрать у нас самый главный источник дохода.

Как?

Да, ввести против России сырьевые санкции: запретить миру покупать наши нефть и газ. Как это было и происходит с Ираном. В этом случае нас ждет серьезный кризис.

- Из-за тесной связи между обменным курсом российского рубля и торговлей углеводородами вся экономика страны очень быстро пойдет на дно. Вероятнее всего, крах рубля на биржах случится уже просто при самом объявлении таких санкций, - прогнозируют американские экономисты-«советологи» Кристофер Хартвелл и Андреас Умланд. - Предприятия начнут быстро адаптировать свое поведение к изменившейся обстановке, что повлечет настоящий каскад из оттока капитала, изъятия вкладов, отмены проектов и многого другого. Российская экономика этого попросту не выдержит, и в стране начнется острейший экономический кризис. Российские эксперты считают, что пока бояться сырьевых санкций не стоит. Но именно пока. - Иранскую нефть заменить можно, а нашу - очень сложно. Поставки российской нефти в разы больше. Плюс треть Европы полностью зависит от нашего газа, - объясняет экономист Сергей Хестанов. - Но через два-три года ситуация может измениться. Американцы наращивают добычу сланцевой нефти, строят заводы по сжижению природного газа и терминалы по отгрузке. В Европе строят принимающие терминалы. По мере строительства и увеличения производства США начнут вводить против нас и сырьевые ограничения.

Расчет тут очевиден. Если такой крупный игрок, как Россия, уйдет с сырьевого рынка, это приведет к резкому росту цен на нефть и газ. Вот тут более дорогие (с учетом доставки) американские углеводороды и смогут войти на европейский рынок.

Некоторые эксперты считают, что именно такова конечная цель санкций ЗападаФото: Валентин ДРУЖИНИН

В ЕВРОПЕ ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

Пока в самом Старом Свете нет единого мнения, «чья бензоколонка лучше» - американская или российская.

- Мотивация Польши понятна. Она пытается стать посредником между США и соседями по Европе. То есть получать оттуда газ и перепродавать его другим, - говорит Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Сейчас такой страной является Германия. Она получает львиную долю газа, идущую из России, отапливает себя, берет комиссию за транзит и обеспечивает поставки в другие страны. Понятно, что Ангела Меркель, несмотря на все политические разногласия, горой стоит за строящийся газопровод «Северный поток-2».

Впрочем, эксперты сомневаются, что от нашего газа Европа вообще может когда-нибудь отказаться. Уж слишком велика зависимость.

- Полностью нас заменить физически невозможно. Объемы несопоставимы. В этом году мы поставим на европейский рынок около 200 млрд. кубометров газа. В США просто нет такого объема на экспорт. А все разговоры об этом - это игра покупателя. Европа пугает нас, пытаясь выбить более выгодную цену, - уверен Сергей Пикин.

К примеру, упомянутый контракт с Польшей - всего на 2 млн. тонн сжиженного природного газа, или 2,7 млрд. кубометров в год. Это чуть больше 1% от всех европейских поставок Газпрома. Доля возобновляемых источников электроэнергии, всяких ветряков, с каждым годом растет, но заменить базовый ресурс они вряд ли когда-нибудь смогут.

- Единственное, что может Европа, - из последних сил держать долю российского газа в импорте на уровне 33%. Это давняя стратегическая задача, которая была поставлена 50 лет назад. И она соблюдается, - поясняет Рустам Танкаев, председатель Союза нефтегазопромышленников России. - Европе российский газ нужен. Во-первых, он самый дешевый. Это важно. Во-вторых, европейцы отказываются от ядерной энергетики, замещают ее газом. Свои источники в Европе сокращаются, потребность в импорте растет.

Как менялась цена на нефть с начала годаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

...и немного о Китае

Угроза того, что Евросоюз может отказаться от российского газа, звучит в фоновом режиме уже несколько лет. Но реальных подвижек в этом направлении пока нет.

Наоборот, год за годом Европа только наращивает объемы из России. Тем не менее, чтобы снизить риски, государство ищет новых надежных покупателей. Таким оказался Китай. И даже если Европа от нашего газа не откажется, лишний клиент не повредит.

С этой целью Газпром строит газопровод «Сила Сибири» длиной аж 4 тысячи километров. Китай активно отказывается от угольных электростанций. В стране введена экологическая программа - власти Поднебесной выделяют на нее десятки миллиардов долларов. В том числе планируют увеличить в энергетике долю газа. На первом этапе планируется, что мы будем поставлять китайцам 38 млрд. кубометров газа в год. А дальше, по мере развития инфраструктуры, объемы могут увеличиться. Бонусом к страхованию рисков здесь и возможность разработать удаленные месторождения. Например, Чаяндинское в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области.

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