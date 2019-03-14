Годовщину воссоединения Крыма с Россией музеи отметят выставками, экскурсиями и телемостами

Федеральные музеи посвятили свои выставочные и культурно-просветительские проекты юбилейной дате — пятилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Музеи Московского Кремля организовали на официальном сайте музея виртуальную выставку «Екатерина II и Крым», основанную на экспонатах, связанных с вхождением Крыма в состав Российской империи

Музей-заповедник «Царское Село» открыл в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике выставку «Император Александр III. Коронация. Путешествия. Семья». Выставка продлится до 31 октября 2019 года.

Исторический музей, который находится на Красной площади, подготовил театрализованную программу «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Представления пройдут 13, 20 и 27 марта в 12.00. Кроме того, в марте в музее пройдут тематические экскурсии по основной экспозиции: «Крым сквозь века» и «Как Россия присоединила Крым при Екатерине II».

В музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» открывается книжная выставка «Крым в произведениях русских писателей». 18 марта для учащихся спасско-лутовиновской средней школы имени И.С. Тургенева будет организовано музейное мультимедийное занятие «Литературные места на карте Крыма».

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Союзом художников России подготовил выставочные проекты «Пятилетие Крымской весны» и «Херсонес. Весна. Навек».

Музей-заповедник «Горки Ленинские» планирует провести военно-спортивную игру «Вежливые люди» для военно-патриотических клубов Московской области.

Центральный музей современной истории России 14 марта организует онлайн-викторину по истории взаимоотношений России и Крыма. Команды школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Воронежа встретятся онлайн в формате межрегионального телемоста и зададут друг другу вопросы по истории Крыма.

В Музее Победы тоже проведут телемост - «Нахимовская ленточка морским узлом связала города, эпохи, поколения». Городами-участниками мероприятия станут Севастополь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Вязьма, Архангельск, Белгород и Владимир.

В Музее Мирового океана пройдет выставка работ крымских художников, принявших участие в Первом Балтийском художественном пленэре.

Культурно-просветительское мероприятие «Крым литературный», посвященное писателям, чья творческая судьба была связана с Крымом, подготовил музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково».

В государственном Русском музее — в Садовом вестибюле Михайловского дворца — пройдет выставка Архипа Куинджи. А на портале «Русский музей: виртуальный филиал» открылась виртуальная экспозиция «Памятники архитектуры и природные заповедники Крыма в отечественном изобразительном искусстве».

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил к юбилейной дате выставку «Графическая сатира на тему Крымской войны 1853–1856 годов». В экспозиции можно увидеть альбом «Русский художественный листок», сатирические иллюстрации, личные документы, награды, медали и памятные значки участников военных действий.

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря планирует организовать сбор средств для реставрации пастели Марии Эристовой «Портрет девочки» из собрания Симферопольского художественного музея.