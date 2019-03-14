Госдума ужесточила наказания для "воров в законе"

Госдума России приняла закон, который серьезно усложнит жизнь криминальным сообществам. Ужесточены не только сроки за участие в конкретных преступлениях. Все действующие пункты закона "об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)" дополнены миллионными штрафами, которые грозят опустошить воровские общаки. Теперь только за посиделки с ворами в кафе можно будет лишиться миллиона рублей. Да и самим криминальным авторитетам теперь стоит только рот приоткрыть, сказать, что "вор в законе" и можно сказать.... "век воли не видеть". Проект закона был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным и поддержан депутатами.

ДРУЖИТЬ С ВОРАМИ СТАНЕТ НАКЛАДНО

Теперь "за создание или руководство преступным сообществом" грозит от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, а "за участие в собраниях организаторов" от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей. При этом любые преступления, совершенные лицом "высшего положения в преступной иерархии" (назвавшим себя вором в законе или авторитетом), наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Рядовым бандитам и тем, кто их охраняет или обслуживает тоже не поздоровится.

Ужесточение штрафных санкций произошло по всем пунктам статьи: за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 миллионов рублей (сейчас он составляет до 500 тысяч рублей) с увеличением минимальных сроков лишения свободы - от 7 до 10 лет (сейчас - от 5 до 10 лет).

Чиновникам скоро тоже придется выбирать: ехать за взяткой лично, либо взять в долю посредника, а потом получить еще больший штраф. Ведь при совершении преступлений "с использованием служебного положения" штраф вырастет до 5 миллионов рублей (сейчас - до миллиона рублей), при этом сроки лишения свободы сохранятся на прежнем уровне - от 15 до 20 лет.

А вот тем лицам, которые состояли в преступной группе, но решили помочь полицейским раскрыть преступления ответственность больше угрожать не будет. То есть достаточно будет сообщить силовикам о предстоящей сходке в ресторане и спать спокойно.

В общем, общаться с ворами теперь будет очень накладно и дорого.

По данным источников "Комсомолки" к принятию закона подтолкнуло убийство старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной

КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ БЕГУТ ИЗ РОССИИ

"Не важно, на шухере ли ты стоял, перевозил что-то, надо наказывать за любое касательство, связанное с преступной деятельностью", - заявил в Госдуме удовлетворенный принятием нового закона лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Общая тональность других заявлений была примерно такой: А чего раньше-то боялись?

Комсомолка спросила у зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна ("Единая Россия") скольких "воров в законе" коснутся новые наказания.

- Норма революционная. Вопреки расхожим мнениям, число "воров в законе" в России не большое - порядка 200 человек. Только за прошлый год в России было задержано 36 воров в законе. В местах лишения свободы находятся 77 криминальных авторитетов.

- В общем все их знают. А в чем сложность была всех задержать?

- В законе есть статьи, которые позволяют задержать лидеров преступного мира, но для этого надо доказать, что они совершили какие-то преступления. Как правило, лично они ничего не совершают. Лишь отдают устные указания и распоряжения. За последние 8 лет по этой настоящей статье был осужден лишь один преступный авторитет с Алтая.

- А уже скоро привлекать лицо можно будет только за то, что он себя к преступным лидерам причисляет?

- По существующим правилам криминального сообщества, "вор в законе" не может отрицать, что он руководит преступным сообществом. Он может лишь молчать, не отвечать на вопросы. Но такая реакция в криминальном мире считается проявлением слабости.

- То есть уже завтра можно всех за одну ночь задержать?

- Закон прошел Госдуму, следом его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Но уже сейчас оперативники МВД России фиксируют ("воры в законе" находятся под круглосуточным наблюдением), что криминальные авторитеты собирают вещички. Многие собираются сменить страну, чтобы избежать уголовной ответственности. Насколько мне известно, сотрудники уголовного розыска имеют достаточно свидетельских показаний, технических данных, которые могут быть использованы после принятия этой нормы.

ЗАКОН ШИШКИНОЙ?

По данным источников "Комсомолки" к принятию закона подтолкнуло развитие молодежной субкультуры, известной в стране под аббревиатурой АУЕ, а также заказное убийство старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.

Следователь Шишкина подозревала Сумбаева в мошенничестве с покупкой железнодорожных билетов

Следствие выяснило, что в 2018 году Шишкину заказали по интернету 18-летнему жителю Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизову и его 17-летнему земляку Кириллу Грунскому за миллион рублей. Подростки получили информацию от 28-летнего организатора преступного сообщества Ярослава Сумбаева, которого с 2014 года разыскивала покойная.

Следователь Шишкина подозревала Сумбаева в мошенничестве с покупкой железнодорожных билетов в интернете и создание преступной группировки. А тот, прячась в Грузии, несколько лет угрожал ей убийством.

В прошлом году Сумбаева задержали в Грузии, но в Россию до сих пор не экстрадировали.