2019-03-14T18:20:17+03:00
Общество

В квартире на западе Москвы нашли живого льва

Полицию вызвали бдительные соседи
Семен ЕЛЕНИН
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Всех обнаруженных на территории Москвы хищниках и «экзотов» привозят в Центр передержки в подмосковной ЯхромеВсех обнаруженных на территории Москвы хищниках и «экзотов» привозят в Центр передержки в подмосковной ЯхромеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кого только в Москве нет, как говорится. Даже львы в квартирах живут!

В среду, 13 марта, одна из жительниц многоэтажки на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское увидела льва. Настоящего. С когтями и массивными лапами. Сосед с четвертого этажа провел животное на поводке мимо обалдевшей женщины и завел в квартиру. Та, естественно, сразу позвонила в полицию.

- На место прибыл наряд. Однако владелец животного предоставил все необходимые документы, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции. - Никаких оснований для законного изъятия льва не было.

Источник в правоохранительных органах уточняет: хищнику с улицы Веерной около полугода, это еще львенок. К моменту приезда полиции животное находилось в клетке.

- Владельцу около 50 лет, он уроженец Северного Кавказа. Сообщил, что львенок в его квартире временно. В четверг квартиру посетил участковый. Хищника там уже не было.

К слову, даже если бы мужчина захотел оставить «царя зверей» в своей квартире навсегда, при наличии всех документов никаких законных запретов на это нет. Поэтому, например, в Ховрино один товарищ уже несколько лет держит на балконе большую рысь. Многочисленные жалобы соседей не имеют никакой силы. Животное куплено легально. Ветеринарный паспорт имеется. Так и многие «умельцы» держат в квартирах и домах пум, леопардов и даже медвежат. Правда, когда животные подрастают, от многих из них пытаются избавиться.

Всех обнаруженных на территории Москвы хищниках и «экзотов» привозят в Центр передержки в подмосковной Яхроме.

- Львы, пантеры, леопарды, гепарды, пумы, рыси. Эти виды нам регулярно доставляют. Медвежата у нас тоже всегда есть, - рассказывает директор центра Виталий Ратнер. - Пару лет назад к нам привезли сразу двух маленьких «мишек» - их нашли на детской площадке в Зеленограде. Змеи. Обезьяны. Дикобразы, пингвины, пеликаны. Кого только нет!

Несколько месяцев назад Министерство природных ресурсов предложило прописать в законах «перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах и домах». Потенциально опасные виды для человека виды, описанные выше (а еще жирафы, носороги, слоны и проч.), в этот список входят. Сейчас перечень проходит процедуру общественного обсуждения. Затем его направят на обсуждение в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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