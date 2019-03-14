2019-03-14T17:58:58+03:00
Наука

Продавец космического костюма за 500 тысяч рублей: "Звонят помощники всяких олигархов"

Откуда на сайте объявлений взялся лот, побывавший на МКС
Андрей РЯБЦЕВ@zzsmysl
Поделиться:
Фото: Личный архивФото: Личный архив
Изменить размер текста:

На сайте Youla.ru появилось необычное объявление: продается костюм космонавта, 500 тысяч рублей. В комплекте - сумка космонавта. При ближайшем рассмотрении оказалось, что раритет раньше принадлежал Юрию Усачёву. Космонавт носил его на Международной космической станции во время миссии 18 лет назад.

- Костюм 100% настоящий, достался мне от родственника - он работал в одной из структур, связанных с космическими делами, - рассказал "КП" продавец раритета Михаил.

Космонавт носил этот костюм на Международной космической станции во время миссии 18 лет назад. Фото: Личный архив

Космонавт носил этот костюм на Международной космической станции во время миссии 18 лет назад. Фото: Личный архив

По его словам, костюм из космоса вернули на американском шаттле. Дело в том, что экипировку отработавших космонавтов на Землю обычно топят вместе с грузовыми кораблями в океане. И шаттлы были единственной возможностью вывезти что-то из вещей с МКС. Видимо, раритет вернули американцы, с которыми Юрий Усачёв и отрабатывал миссию в 2001 году.

- Костюм много лет был надет на манекен, стоял у меня в комнате, вдохновлял меня, - говорит Михаил. - Но заболела мама, понадобились деньги...

Владелец утверждает, что желающих купить раритет очень много, несмотря на высокую стоимость: "звонят помощники всяких олигархов" и готовы ехать за костюмом в Калугу, где проживает Михаил.

- Хотя, знаете, я готов передать космонавту Усачеву костюм бесплатно! - заявил хозяин раритета “КП”.

Фото: скриншот с сайта youla.ru

Фото: скриншот с сайта youla.ru

Юрий Усачёв от внимания СМИ уже отвык, всё-таки из отряда космонавтов ушёл ещё в 2005 году.

- Я ничего не знал об этом костюме и на него не претендую, мне он не нужен, - признался "КП" Юрий Усачев. - Если уж Михаил собрался его продать, я ему посоветую деньги направить на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan
Французские политики привезут в Крым туристов
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию
Почта Mail.ru запускает новую функцию группировки писем из интернет-магазинов
Кира Найтли исполнила хит Despacito на собственных зубах
Постпред Сирии при ООН: террористы получают оружие под видом гумпомощи
Российский фрегат "Адмирал Григорович" с ракетами "Калибр" спустили на воду после ремонта
Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу
Госдума одобрила появление автоматических наружных дефибрилляторов
Хакеры атаковали несколько интернет-компаний за счет уязвимости реестра Роскомнадзора
Участок "Северного потока-2" передадут отдельной компании
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН