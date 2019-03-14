Продавец космического костюма за 500 тысяч рублей: "Звонят помощники всяких олигархов"

На сайте Youla.ru появилось необычное объявление: продается костюм космонавта, 500 тысяч рублей. В комплекте - сумка космонавта. При ближайшем рассмотрении оказалось, что раритет раньше принадлежал Юрию Усачёву. Космонавт носил его на Международной космической станции во время миссии 18 лет назад.

- Костюм 100% настоящий, достался мне от родственника - он работал в одной из структур, связанных с космическими делами, - рассказал "КП" продавец раритета Михаил.

Космонавт носил этот костюм на Международной космической станции во время миссии 18 лет назад. Фото: Личный архив

По его словам, костюм из космоса вернули на американском шаттле. Дело в том, что экипировку отработавших космонавтов на Землю обычно топят вместе с грузовыми кораблями в океане. И шаттлы были единственной возможностью вывезти что-то из вещей с МКС. Видимо, раритет вернули американцы, с которыми Юрий Усачёв и отрабатывал миссию в 2001 году.

- Костюм много лет был надет на манекен, стоял у меня в комнате, вдохновлял меня, - говорит Михаил. - Но заболела мама, понадобились деньги...

Владелец утверждает, что желающих купить раритет очень много, несмотря на высокую стоимость: "звонят помощники всяких олигархов" и готовы ехать за костюмом в Калугу, где проживает Михаил.

- Хотя, знаете, я готов передать космонавту Усачеву костюм бесплатно! - заявил хозяин раритета “КП”.

Фото: скриншот с сайта youla.ru

Юрий Усачёв от внимания СМИ уже отвык, всё-таки из отряда космонавтов ушёл ещё в 2005 году.

- Я ничего не знал об этом костюме и на него не претендую, мне он не нужен, - признался "КП" Юрий Усачев. - Если уж Михаил собрался его продать, я ему посоветую деньги направить на благотворительность.