Человек с правильного берега

Вы заметили, как война в любой биографии перевешивает все, что было с человеком потом? Звание, награды, воинская часть... Ты сразу домысливаешь все эти «призван в 1942», «участвовал в Сталинградской битве», «ранен»... Домысливаешь сегодня, когда фронтовиков почти не осталось. Дв и они рассказывали про войну мало и плохо. Все ветераны, которых раньше в обязательном порядке приглашали в школы, либо травили байки, не имеющие ничего общего с правдой, либо угрюмо молчали...

Писателей-фронтовиков тоже было много. Классиками стали те, кто старался не врать. У кого за неизбежными литературными украшательствами и идеологическими смыслами вдруг прорывалось что-то, в чем интуитивно угадывалась правда.

Юрий Бондарев в попал на фронт в 1942, сразу под Сталинград, сразу командиром минометного расчета. Потом были медали, ранение... Форсирование Днепра, освобождение Киева, Житомир... Артиллерийское училище, а после Победы - Литературный институт. Первые книги, успехи, признания. Премии, ордена. Кинофильмы, тиражи, статус классика... «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Берег».. Романы, повести, рассказы...

Живое свидетельство умного, честного, талантливого человека. Человека, который не мог позволить себе приторной риторики, потому что его читатели прошли все то же самое, что и он сам. Фронтовики в 70-е, 80-е годы, с той самой «сединою на висках» может и не готовы были рассказывать сами, но вранье бы точно распознали.

В «Береге» есть рассказ солдата, как при штурме Берлина он по нужде, после жирных трофейных консервов, вынужден укрыться в комнате разрушенного здания. По шороху понимает, что рядом кто-то еще. Оказывается в другом углу, по той же надобности сидит немецкий солдат. Два человека, два врага, с автоматами в руках и в самом беззащитном положении... Они разбежались, не стреляя. И, возможно, это одна из самых точных зарисовок войны с человеческой, а не парадной точки зрения.

По-человечески понять «что это было» и пытается Юрий Бондарев. Например, его герои вдруг оказываются в Гамбурге в 70-е. Они, повоевавшие, по-другому слышат немецкую речь, по-другому смотрят на ровесников, которые, скорее всего, совсем недавно были просто врагами. А теперь вот сидят за соседним столиком в ресторане. И жизнь продолжается, и есть силы и шутить, и веселиться. Но ведь и память на месте...

В 80-е казалось, что еще чуть-чуть и писатели-классики создадут полную и честную картину войны. Все к этому шло. Хорошие книги, хорошее кино, хорошая музыка. Тема войны была главной для советского искусства и шедевры появлялись с завидным постоянством. Но потом бандитские сериалы и легкая попса оказались нужнее.

А то, что создали о войне в новейшее время - фильмы, книги, музыка почти всегда лишь жалкое подражание 70-м, 80-м... Бог с ней, со всеобъемлющей эпопеей. Но перечитать Бондарева нужно именно сегодня. Когда в сознании людей война стремительно превращается в комикс. Когда тупые картинки на машинах и вопли «как мы их всех сделали» опошляют самую страшную трагедию нашего народа. И превращают реальный подвиг в глупый блокбастер.

Книги Юрия Бондарева - отличное лекарство от этой глупости. Спасибо, Юрий Васильевич, с днем рождения!