Жертвы ложной скромности: почему в России женщины зарабатывают меньше, чем мужчины

По оценкам Всемирного банка полное равноправие между полами достигнуто лишь в шести странах: Бельгии, Дании, Франции, Латвии, Люксембурге, а также Швеции. Россия в этом рейтинге находится примерно в середине. Что неудивительно, ведь даже имена женщин, занимающихся политикой в нашей стране большинство граждан могут перечислить по пальцам. Своим мнением о причинах возникновения неравенства между полами поделилась политик Оксана Дмитриева рассказала в интервью «Комсомольской правде».

- Оксана Генриховна вы уже много лет в политике. В свое время занимали должность министра труда и социального развития, а сейчас представляете «Партию Роста» в заксобрании Санкт-Петербурга. Как вы считаете почему в российской политике так мало представлено женщин?

- Во первых, женщин задействовано так мало потому что в стране нет реальной политической конкуренции. Когда я только пришла в политику женщин было несколько больше, даже была фракция в парламенте «Женщины России». До того, как ликвидировали одномандатные округа, до 2005 года, половина Думы избиралась по спискам, а вторая половина по одномандатным округам. Примечательно, что доля женщин, избиравшихся по одномандатным округам, всегда была больше, чем среди тех депутатов, которые были избраны по партийным спискам. Это означало, что там где была реальная личностная конкуренция женщины с успехом побеждали, а там, где решала партийная бюрократия, доля мужчин всегда была выше. Во-вторых, в начале и середине 90-х в политику в большей степени рекрутировали ярких личностей из традиционно женских сфер деятельности: образование, здравоохранение, культура. Сейчас во власть идут в основном назначенцы из чиновничьей среды и из крупного бизнеса.

Своим мнением о причинах возникновения неравенства между полами поделилась политик Оксана ДмитриеваФото: Маргарита ЖДАНОВА

- А могут ли врожденные качества, которые свойственны больше мужчинам, такие как стремление к лидерству влиять на соотношение количества мужчин и женщин во власти?

- Такая трактовка очень удобна мужчинам, дабы избежать конкуренции. В разное время этот тезис повторялся в отношении разных сфер деятельности. В конце 19 века считалось, что медицина – это не женское дело: дальше акушерки и повивальной бабки женщина продвинуться не может. Первые русские женщины-врачи учились и получали дипломы за границей. А теперь в России – это сфера преимущественно женская. В 70 - е 80 - е годы прошлого века, когда занятия наукой было престижно и относительно хорошо оплачивалось, часто звучал тезис о том, что наука – это не женское дело: «мозгов мол у женщин мало». А у мужчин, надо понимать, «в самый раз». Когда же престиж науки в обществе упал, а зарплата научных работников относительно снизилась, то наука стала вполне «женским делом». На разных этапах истории мужчины стремятся оставить за собой те сферы деятельности, которые считаются наиболее престижными и хорошо оплачиваемыми, и каждый раз обуславливают такое закрепление психофизиологическими особенностями: то уровнем интеллекта, то лидерскими качествами, то обмороками при виде крови и т.п.

- Вы много общаетесь с представителями бизнеса. Как считаете, почему в предпринимательстве женщин меньше, чем мужчин так же, как и в политике?

-Женщины предприниматели очень часто встречаются в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако, они практически отсутствуют среди топ - менеджеров крупного бизнеса и в руководстве крупных госкорпораций. Женщины очень часто выступают инициаторами создания семейного бизнеса в целях создания рабочих мест для всей семьи, для того, чтобы прокормить семью и создать перспективу для детей и внуков. Почему женщин потом меньше среди акул крупного бизнеса? А потому, что обычно малый и средний бизнес в России не перерастает в крупный. Очень мало крупных корпораций, которые были созданы фактически с нуля, большинство возникло на базе приватизации еще советской государственной собственности. Таким образом, мужчины предоставляют возможность женщинам создавать предприятия с нуля и добиваться успеха в сфере малого бизнеса, а сами оставляют за собой те сферы крупного и крупнейшего бизнеса, которые возникли на базе государственных средств.

- Совсем недавно вице-премьер Ольга Голодец заявила, что женщины в России зарабатывают примерно на 30% меньше, чем мужчины. Также женщины значительно реже занимают руководящие должности нежели мужчины. Как считаете почему так происходит?

- Во-первых, это связано с распределением мужской и женской занятости по отраслям. Наиболее высокие зарплаты в России в таких отраслях как добывающая промышленность, трубопроводный транспорт - эти отрасли объективно мужские. Самые низкий уровень заработной платы в легкой промышленности, культуре, образовании – это женские отрасли. Во-вторых, в тех отраслях, где много женщин и зарплаты высокие, например, финансовый, продвижение по службе женщин идет не так активно как у мужчин.

- Как известно уравнивание женщин в правах началось с появлением движения суфражисток в эпоху научно - технического прогресса. Некоторые эксперты склоняются к тому, что эмансипация получила ход потому что заводам и фабрикам требовалось больше рабочих рук, а в последствии возрос спрос на инженеров, бухгалтеров. преподавателей, медиков. Соответственно это позволило мировой экономике расти...

- Целью зародившегося в Великобритании движения суфражисток было обеспечение женщин доступом к избирательному праву. Пожалуй, это и правда дало толчок к эмансипации на западе. В России движение за женское равноправие было по большей части сконцентрировано на доступе к высшему образованию женщин. Под давлением общественности были созданы Высшие женские курсы и Женский медицинский институт в Петербурге. Даже в Цюрихском университете в конце 19 века, куда стекались молодые женщины со всей Европы ради высшего образования, среди всех студенток, около 80% были россиянки. Но, кардинально вопрос был решен из-за последствий первой мировой войны, когда мужчины европейских стран массово уходили на фронт, гибли, семьи лишались кормильцев, а предприятия рабочих рук. Место ушедших мужчин заняли женщины, у них появился собственный заработок, вовлеченность в социум, и, соответственно, требования к властям. Все эти процессы взаимосвязаны.

- А что вы думаете про столь активное движение феминизма сегодня?

- Я думаю, что феминизм сегодня не находится в эпицентре политической повестки. Основные вопросы женского равноправия: равное избирательное право, доступ к образованию, к собственности, равенство в семейных отношениях, решены. Основные проблемы женщин сейчас - это проблемы социальные, вектор политической борьбы женщин сместился к борьбе за социальные, жилищные, пенсионные права граждан.

- В России действует довольно длительный по сравнению с другими странами декретный отпуск по уходу за ребенком. На западе женщинам выделяется не более пары недель отпуска на эти нужды. Стоит ли нам что - то менять в этом плане?

- Стоит менять в направлении увеличения срока отпуска по уходу за ребенком и размера пособия по уходу за ребенком. Сейчас россиянки имеют право на 1.5 годичный отпуск по уходу за ребенком, и периодически поднимается вопрос о том, чтобы его увеличить до 3 - х лет. Для государства более выгодно, если дать возможность женщине находится с ребенком в первые годы его жизни. С рождением ребенка в молодой семье доход у семьи заметно снижаются, поэтому необходимо дополнительно увеличивать размер пособия по уходу за ребенком. Кроме того, государству, по прежнему, следует финансировать развитие системы детских дошкольных учреждений, которые в 90-е годы были сокращены в 2 раза, и до сих пор этот провал не ликвидирован.

- Современная женщина должна реализоваться в карьере?

- У современной женщины есть выбор. Кто – то, если хочет может бросить все силы на построение карьеры, а кто - то создать семью и заниматься детьми. Рождение и воспитание детей это не менее значимый вопрос, чем работа и социум, не только для женщин, но и для мужчин.

- Надо ли женщин как то мотивировать на карьерные подвиги?

- Необходимо создавать условия на государственном уровне как для создания семьи и рождения детей, так и совмещения карьерного роста и воспитания детей. Вроде эти нормы прописаны, но работают не все и не всегда так, как надо.

- Ощущали ли вы когда - нибудь дискриминацию по гендерному признаку занимаясь политикой?

- Я все время находилась в оппозиции за исключением тех четырех месяцев, когда я была министром. Дискриминацию я ощущала всегда, но не по гендерному, а по политическому признаку. Фальсификация на выборах нанесла моей политической карьере несопоставимо больший урон, чем мужской шовинизм. Именно из-за отсутствия реальной политической конкуренции, негативной селекции я свой потенциал как интеллектуальный, так и политический не использовала даже на 10 — 15%.

- Но тем не менее не только Ваша общественная, но и личная жизнь связана с политикой.

- Да, со своим будущем мужем, я познакомилась в Государственной Думе, уже более 25 лет назад. Иван Дмитриевич Грачев, как и я, был депутатом Государственной Думы первого созыва. Нашего сына мы растили, занимаясь политикой от первого до седьмого созыва Государственной Думы. Но он рос как обычный мальчик, и до сих пор скрывает, кто его родители.

- Ваш сын интересуется политикой?

- Да интересуется. Он принадлежит к новому поколению романтиков, которые относятся к политике не как карьере, а как к гражданскому долгу. Часть молодежи, снова стала серьезно относится к политике, к гражданским инициативам. У них появились новые возможности к самоорганизации через социальные сети. Так сказать «коллективизм» на цифровой основе.

- Может ли Россию возглавить женщина президент?

- Да страна вполне может выбрать в президенты женщину. В электоральных предпочтениях наших сограждан никогда не наблюдалось какой - то дискриминации, а скорее, наоборот, интерес к кандидатам женщинам.

- Как думаете в стране такие женщины есть?

- Думаю такие женщины есть, но вопрос в том, не отстреляют ли мужчины их на дальних подступах к политическому олимпу, как это бывало ранее.

МНЕНИЕ МУЖЧИНЫ: В МИРНОЕ ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ НУЖНЫ

Стоит ли вообще женщинам идти в политику и большой бизнес? Надо ли предпринимать какие то меры, чтобы соотношение полов в этих областях уменьшилось? Эти вопросы «Комсомолка» решила задать мужчине, политику и экономисту Никите ИСАЕВУ.

- На мой взгляд, в мирное время и в условиях стабильности в государстве, женщины должны больше заниматься собой, личными делами, семьей, какими-то творческими вещами. А вот в моменты радикализации ситуации, когда в стране наступает кризис во всех сферах, женская роль меняется, фигура женщины в политике и в экономике уже куда более заметна.

Политолог Никита ИсаевФото: Иван МАКЕЕВ

В целом, в России сегодня в политике и в бизнесе женщин не так много. Несмотря на то, что женщины сейчас главенствуют в семье, да и в целом в обществе, политическая и бизнес сфера остаются под влиянием остатков патриархального уклада. Монополия на управление и на крупный бизнес, по-прежнему, остается у мужчин. И мужчины достаточно жестко охраняют это. А российские женщины, стоит признать, не так уж активно бьются за свои права. Потому что считают, что им вынужденно приходится тянуть на себе семью, тянуть детей, тянуть быт, тянуть работу, в тот момент когда мужчина «великими делами» занимается.

Не думаю, что нужно предпринимать какие-то специальные меры, что бы выравнять соотношение мужчин и женщин в политике и в бизнесе. Это будет происходить органически итак. Женщины будут спасать страну, когда ситуация станет, действительно, радикальной. А искусственно как это сделать? Вводить лимит? Это перекосит органическую ситуацию. Что не есть хорошо. Поэтому женщины естественным образом сейчас будут все больше проникать в политическую и экономическую сферу, и так же естественно, потом, в период стабилизации политической и экономической системы государства, возвращаться назад к своему более естественному природному предназначению и к тем занятиям, которые для женского пола характерны, о которых я говорил в самом начале.

ЗАБУДЕМ О ПРЕДРАССУДКАХ

Ника НАБОКОВА, психолог, публицист:

- Женщины хотят в этой жизни добиться успехов не меньше, чем мужчины. Однако существует ряд внутренних запретов, которые до сих пор имеют место быть в обществе. Речь идет об общепринятых социальных ролях таких как место женщины на кухне, к примеру. Также многих пугают устоявшиеся легенды из серии: мужчины боятся сильных и успешных женщин, а мягкость и женственность убивается если представительница прекрасного пола занимает лидирующую позицию в бизнесе или политике.

Многие девушки были бы рады строить успешную карьеру и получать достойное образование, но в их головах сидят все эти стереотипы. В итоге такие блоки мешают женщинам найти свой путь в жизни, ведь они яростно начинают отрицать все рассуждения на тему реализации представительниц слабого пола в карьере.

Когда те, кто активно утверждают, что «я же девочка» и доказывают, женщина в этой жизни ничего не должна решать, а лишь сидеть у плиты, как правило сами не очень довольны своим положением в обществе.

Женщина не должна застревать в какой то одной социальной роли, к примеру начальника или матери семейства. Во всем важен баланс и в этом плане его также обязательно нужно стараться соблюсти.