Россиян назвали одной из наиболее быстро стареющих наций

Научный журнал The Lancet опубликовал исследование, где сравнивалась скорость старения жителей разных стран. Наблюдения проводились в течение 27 лет - с 1990 по 2017 год в 192 странах мира. Измерения «скорости старения» проводились не по формальному признаку - продолжительность жизни, а учитывался ряд заболеваний, которые обычно характерны для людей старшего возраста.

В список вошли 92 болезни - среди них заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт, аритмия, эндокардит), 35 видов онкологических заболеваний, болезни Паркинсона и Альцгеймера и травмы, полученные при падении во время ходьбы.

Ученые установили, что средний возраст старения, к которому у человека появляются сразу несколько старческих болезней, - это 65 лет. Однако этот средний возраст наступает в разных странах мира в различном возрасте. Например, жители Японии, Швейцарии, Франции и Сингапура начинают ощущать себя на 65 лет примерно в 76 лет, а жители Афганистана - в 51 год. Раньше всего старческие болезни проявляются у жителей Папуа - Новой Гвинеи - в 45 лет.

Россия оказалась на 160-м месте в этом рейтинге. Россияне стареют быстрее, учитывая средний мировой показатель. Старческие болезни настигают жителей нашей страны уже в 59 лет. Ближайшие соседи тоже не ушли далеко: в 57 лет настигает старость украинцев, а белорусов - в 60.