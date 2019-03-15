Даешь молодежь!

42-летняя топ-менеджер крупной компании Юлия знала о существовании старости от собственной бабушки, но никогда не думала, что эта самая старость и к ней нагрянет, как ноябрьский снег: внезапно, предательски, без предупреждения. И хотя Юлина старость была заметна только ей и насчитывала всего две морщинки и 4 лишних кило на весах, действовать пришлось решительно и незамедлительно.

Он называл ее Айседорой

Во-первых, Юля потратила всю месячную зарплату на уколы ботокса и золотые нити, а во-вторых, завела себе аккаунт на сайте знакомств, где написала, что ей 31. Потенциальный кавалер Сергей нашелся быстро, он был горяч и напорист и любил женщин в возрасте. Словом, как нельзя лучше подходил для поднятия самооценки и продления молодости.

Его отличали крепкий торс, голубые глаза и полное отсутствие эрудиции, но главное, что его отличало, - это 15 лет, на которые он был многообещающе моложе Юли. Он называл ее Айседорой - вычитал в Википедии, что любовь всей жизни Есенина тоже была сильно постарше. Она называла его «малыш», из-за чего Сергей раздражался, пытался объяснить, что возраст не главное, но потом садился в ее «Ренджровер» и покорно замолкал.

Мама Юли на каком-то семейном ужине иронично поинтересовалась у молодого друга, знает ли он, что в советские времена дети коллекционировали фантики, а потом заметила, что их дом был построен во времена Брежнева, и деликатно добавила: «Сергей тогда, наверное, еще не родился».

Юлю разница в возрасте сначала забавляла, но, когда продавец в магазине назвала ее «мамой того парня», начала напрягать. Она все чаще придиралась к своему отражению в зеркале, замечала мешки под глазами, седые волосы и беса в ребре. Ругала себя за легкомысленность и нежелание стареть достойно.

У Бунина все закончилось печально

Сергей же был на седьмом небе от счастья. Он как раз прочел любовный рассказ Бунина «Солнечный удар» и взахлеб рассказывал, что испытывает подобные чувства к своей великовозрастной девушке. «Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, твоя, я в твоей власти!» - страстно повторял он, а Юля вспоминала, что у Бунина все закончилось расставанием, и еще больше грустнела.

Конечно, она извлекла из отношений немало пользы: отбелила зубы, начала ходить на пилатес, иглоукалывание, лазер и лифтинг. Но на душе все равно скребли кошки. Ведь через каких-то 8 лет ей стукнет пятьдесят, а ее «эликсиру молодости» будет всего 35! Видя терзания Юли, подруги приводили в пример Деми Мур, Аллу Пугачеву и Леру Кудрявцеву, но и это не помогало, ведь в отличие от звездных молодых мужей Сергей ее в загс не звал, да и зарабатывал всего 30 тысяч.

- Я даже не представляю, как он может стать отцом, как будет содержать меня во время декрета... - заламывала руки Юля. - Я трачу с этим мальчиком последние годы, когда у меня еще есть хоть какие-то перспективы создать нормальную семью. После сорока каждый роман нужно рассматривать как последний и серьезно планировать старость. А какая тут старость, когда ему двадцать семь и он хочет на концерт татуированного Элджея с белыми глазами?

А ему было хорошо и спокойно

В отличие от Юлиных друзей друзья Сергея его странный роман не только не критиковали, но даже завидовали. Еще бы: красивая успешная женщина на дорогой машине! Встретить такую - настоящий подарок судьбы. А еще шепотом спрашивали, а правда ли, что секс со взрослой любовницей гораздо круче, чем со сверстницей?

Сергей на вопросы друзей обычно отвечал, что с Юлей ему интересно, уютно и спокойно. Оно и понятно: жил он в ее квартире в центре Москвы, счета в ресторанах не оплачивал и уже подумывал бросить свою работу системного администратора и «уйти в серьезный бизнес». Ну а то, что она не любит рэп и часто говорит непонятные умные слова, так с кем не бывает.

Юлю же недалекость парня вовсе не веселила. Ей, например, было ужасно неловко брать его в приличные компании, где он мог запросто спросить: «А эвтаназия - это разве не однополый брак?»

А может, всему виной страх?

Спустя полгода «борьбы за молодость» Юля решила сдаться и признать наконец, что ей не 18 и она уже никогда не полюбит русский рэп. Она рассталась с Сергеем и начала встречаться с сорокалетним хирургом. С ним и о Бунине можно было поговорить, и о Брежневе, а еще он как можно скорее хотел жениться. Сергей поначалу страдал, писал длинные электронные письма и даже нарисовал большое сердце на асфальте перед подъездом - мальчишка, что с него взять! Но потом познакомился с какой-то студенткой и быстро о Юле забыл.

- Это был прекрасный эксперимент, - вспоминает теперь Юля. - Но если сначала рядом с молодым парнем я чувствовала прилив сил, то вскоре начала ревновать его к молодым подружкам, психовать, ждать, когда он меня бросит... Чувствовала себя старухой рядом с ним. В общем, если и можно поднять самооценку за счет романа с молоденьким, то лишь ненадолго.

Через 8 месяцев романа с хирургом Юля забеременела и вышла замуж. У нее не было фаты и пышной свадьбы, зато были романтическая поездка в Париж за счет жениха и стопроцентная уверенность в завтрашнем дне.

А возможно, у нее и с Сергеем все бы получилось, если бы не предрассудки и извечный женский страх оказаться брошенной.