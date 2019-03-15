Отдых на майские праздники 2019: Будем маяться на пляже!

Майские праздники в 2019 году такие длинные, что просто грех не устроить себе отпуск, не дожидаясь лета (см. «Как будем отдыхать»). Туроператоры подтверждают: спрос на поездки заметно выше, чем в прошлом году.

В компании «Библио Глобус», например, он вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Алеан» говорит даже о троекратном всплеске интереса к российским курортам. Конкуренты называют более скромные цифры, но в тенденция у всех одна: на майские летим отдыхать!

Причем туристы выбирают в основном не короткие вылазки на уикэнд, а полноценный отдых: если на пляже, то на 10 - 14 дней, если экскурсии - то на 5 - 7 дней.

В ЛИДЕРАХ — СОЧИ И ТУНИС

Из наших курортов популярнее всего Сочи, туда продано почти втрое больше туров, чем в 2018-м. Понятно, что еще весь апрель впереди, и чтобы было по-честному, сравнивали именно раннее бронирование как в прошлом году, так и в этом. Полетят на майские путешественики также в Крым (полуостров на 70% в плюсе по сравнению с 2018-м), Геленджик, Анапу и на курорты Кавминвод — собственно, расклад примерно такой же, как обычно.

А вот зарубежные страны, где особенно много российских туристов собираются устроить первомайскую демонстрацию купальников (цифра показывает, на сколько вырос спрос по сравнению с маем 2018 года, опять же по данным «Библио Глобус»):

Тунис +351%

Италия +105%

ОАЭ +88%

Доминикана +54%

Турция +49%

Кипр 45%

Греция +23%

ЦЕНА ВОПРОСА

20 тысяч рублей на человека — средняя стоимость недели отдыха на черноморском побережье России на майские праздники, с перелетом из Москвы.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ

На Первомай: 5 выходных дней подряд (со среды, 1 мая, до воскресенья, 5 мая).

На День Победы: 4 выходных (с четверга, 9 мая, до воскресенья, 9 мая).

Три способа удлинить майские каникулы, не потратив много отпускных дней:

- берём отпуск на 29 и 30 апреля, понедельник и вторник (в результате отдыхаем неделю, с субботы, 27 апреля, до воскресенья, 5 мая).

- отпрашиваемся в отпуск с 6 по 8 мая, это три рабочих дня между двумя «сериями» майских праздников. Получаем целых 12 дней на отдых: с 1 по 12 мая.

- или пишем заявление на отпуск на все эти 5 дней (29-30 апреля и 6-8 мая). Результат - 16 дней, на любое путешествие хватит.