2019-03-15T17:23:00+03:00
Общество

Глава Росгидромета Максим Яковенко: Весна придет в Москву раньше срока

Уже на следующей неделе потеплеет +8 градусов. И по ночам температура будет плюсовой
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Таким греющим душу прогнозом порадовал руководитель Росгидромета Максим ЯковенкоТаким греющим душу прогнозом порадовал руководитель Росгидромета Максим ЯковенкоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Весна в Москве, да и вообще в средней полосе, в 2019 году будет ранней. Таким греющим душу прогнозом порадовал руководитель Росгидромета Максим Яковенко. Собственно, две недели календарной весны уже прошли, и по средней температуре они были на 2,3 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.

Но мы же не про календарь, а про погоду! Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает... Так вот вот. Метеорологической весной синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Обычно в Москве это случается 27 марта. В этом году природа согреется примерно на неделю раньше, к 19 - 20 марта:

- В Москве уже на следующей неделе будет +6...+8 градусов, а в некоторые дни +9, - пообещал Максим Яковенко. - Ночью +1...+2, так что среднесуточная температура станет положительной чуть раньше, чем обычно. Но куртки все же снимем не раньше апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Ущерб от пожара в фонде музея Андрея Рублева составил 2 миллиона рублей
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
МИД РФ: действия США в отношении Венесуэлы дикие для демократической страны
Мединский: для создания российского аналога Netflix необходимо победить пиратство
В МИД РФ назвали причину переноса визита Лаврова в Турцию
Помпео: США надеется на продолжение переговоров с КНДР
Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Конкурс «Лидеры России» стал эффективным механизмом построения карьеры
Бомбардировщики Ту-22М3 провели разведку над Черным морем
Уволен управленец «Единой России», назвавший первых переселенцев в Калининград «мародерами»
МИД Турции сообщил о переносе визита Лаврова в Анталью
МИД РФ: по «Северному потоку – 2» ЕС должен действовать исходя из собственных интересов
СБР Украины временно возглавит Семочко, ранее обвиняемый во взяточничестве
США ввели визовые ограничения против сотрудников Международного уголовного суда
Власти Киева открыли сквер имени Бориса Немцова
Психиатр-криминалист прокомментировал действия новозеландских стрелков
Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа