Глава Росгидромета Максим Яковенко: Весна придет в Москву раньше срока

Весна в Москве, да и вообще в средней полосе, в 2019 году будет ранней. Таким греющим душу прогнозом порадовал руководитель Росгидромета Максим Яковенко. Собственно, две недели календарной весны уже прошли, и по средней температуре они были на 2,3 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.

Но мы же не про календарь, а про погоду! Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает... Так вот вот. Метеорологической весной синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Обычно в Москве это случается 27 марта. В этом году природа согреется примерно на неделю раньше, к 19 - 20 марта:

- В Москве уже на следующей неделе будет +6...+8 градусов, а в некоторые дни +9, - пообещал Максим Яковенко. - Ночью +1...+2, так что среднесуточная температура станет положительной чуть раньше, чем обычно. Но куртки все же снимем не раньше апреля.